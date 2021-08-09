Нова вакцина

Минулої п’ятниці жителі Сновська здивували своєю активністю в питанні щеплення від коронавірусу. Почувши, що до нашої громади привезли першу партію препарату американського виробника Модерна, до Центру масової вакцинації вишикувалася справжня черга. Попередньо записалося на ін’єкцію кількадесят осіб, але врешті-решт прийшло набагато більше.За словами генерального директора Сновського центру первинної медичної допомоги Олени Шарпан, у визначений день було використано всі наявні 60 доз вакцини. На шістьох людей препарату не вистачило, тож їм щеплення зроблять наступного разу. Модерна застосовувалася працівниками місцевого ЦПМД вперше. Після пройденої процедури скарг і зауважень від громадян не надходило.
Загалом станом на 2 серпня через мережу закладів ЦПМД провакциновано 769 жителів Сновщини. З них 429 – повторно. Діють два стаціонарні пункти, де проводяться щеплення – у Сновську і Тур’ї. Там використовується китайський препарат Коронавак. (Його в наявності зараз – 931 доза). Також надходить й індійська АстраЗенека – для тих, кому вкололи першу дозу саме цього препарату. Певна кількість наших земляків вакцинувалася працівниками мобільних пунктів з Мени і Корюківки. Також хто мав бажання зробити собі ін’єкцію Пфайзером – їздив до Чернігова.
Як сказала Олена Шарпан, за наявності достатньої кількості вакцини робота з імунізації населення громади буде активізована. Продовжаться виїзди у села. – Днями ще восьмеро наших медпрацівників виїхали на курси підготовки для персоналу, допущеного до використання Модерни і Пфайзера, - додала вона.
Довідково
Сполучені Штати Америки у другій половині липня передали Україні понад два мільйони доз вакцини Модерна. Вона упакована у флакони, розраховані на 15 ін’єкцій кожен. Другу дозу треба вколоти через 28 днів. Вивчена і підтверджена ефективність препарату – 94,1%.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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