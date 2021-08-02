Медикам нараховано компенсації за час лікування профхвороби на COVID-19 за понад 100 тисяч днів

За час лікування гострого професійного захворювання на COVID-19 медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які інфікувались під час виконання посадових обов’язків, Фонд соціального страхування України компенсує втрачений заробіток у розмірі 100 % середнього доходу незалежно від тривалості стажу.
З
початку пандемії ФССУ прийняв на фінансування понад 9,2 тис. таких листків
непрацездатності, виданих у разі гострого профзахворювання на COVID-19.
Загалом
допомоги нараховано на суму понад 41,2 мільйона гривень, на оплачуваних за
кошти Фонду лікарняних працівники закладів охорони здоров’я провели 108 тисяч
днів.
Найбільша
кількість компенсацій втраченого заробітку за час лікування професійного
захворювання на COVID-19 нарахована на Київщині – тут лікарі, медсестри,
медбрати та інші працівники охорони здоров’я провели на відповідних лікарняних
майже 12,7 тис. днів, сума компенсацій склала 5,4 млн грн. Найменша – на
Луганщині (322 дні на суму 182 тис. грн).
Нагадаємо,
гостре професійне захворювання медичних та інших працівників на COVID-19
вважається нещасним випадком на виробництві та передбачає розширений перелік
страхових гарантій від Фонду соціального страхування України. Так, окрім
компенсації втраченого доходу за час лікування від коронавірусної хвороби, Фонд
фінансує для них:
●
одноразову допомогу за кошти державного бюджету у разі смерті медика;
●
одноразову допомогу за кошти державного бюджету у разі встановлення інвалідності;
●
одноразову страхову виплату за кошти Фонду у разі смерті медичного працівника для
членів його родини (у розмірі 100 прожиткових мінімумів);
●
одноразову страхову виплату за кошти Фонду у разі смерті медичного працівника для
осіб, які перебували на його утриманні (у сумі 20 розмірів прожиткового мінімуму);
●
одноразову страхову виплату за кошти Фонду у разі встановлення стійкої втрати працездатності,
інвалідності (розмір залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів
прожиткового мінімуму);
●
пожиттєву щомісячну страхову виплату для медичного працівника, якому встановлено
стійку втрату працездатності, інвалідність (розмір щомісячної допомоги повністю
компенсує втрачений заробіток залежно від відсотку втрати працездатності);
●
щомісячну страхову виплату у разі смерті медика для осіб, які мають на неї право;
●
також для медичних працівників, яким встановлено стійку втрату працездатності, інвалідність,
Фонд фінансує майже 20 видів медичних і соціальних допомог, зокрема, лікування та
медичну реабілітацію, регулярне санаторно-курортне лікування із визначеною періодичністю.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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