Проблеми трансляції

Вже майже два місяці наші земляки нарікають на погіршення якості телевізійної трансляції. Частина каналів час від часу зникає з ефіру, деякі «гальмують» або їхня «картинка» розсипається на квадратики. Словом, такі реалії викликають у людей бурхливі емоції, котрі переростають у звичайнісіньке роздратування. Часто доводиться чути: більшість українських супутникових каналів закодували і зробили платними, натомість обіцяли, що з приставкою Т2 можна буде дивитися 32 вітчизняні телеканали у чудовій якості й абсолютно безкоштовно. То де вона, ота якість? І почалося це після того, як Президентом став В.Зеленський.
Повідомлення про переривання трансляції надходять зі Сновська, Кучинівки, Гвоздиківки та інших населених пунктів громади. Типовий випадок: телевізор показує все, як треба, аж раптом – екран мерехтить. Зникають 1+1, ICTV, ТРК Україна, Прямий, 5-ий. Зазвичай – з 1 по 8 канал. Дехто вмикає автоналаштування, ситуація ніби й виправляється, але через хвилин 5 чи 30 все повторюється знову. Люди бралися замінювати антени, кабелі, електроплати, однак користі від того майже ніякої. Поміж народу гуляла байка, що коли розвернути антену від ретрослятора в Холмах на Чернігів, то, можливо, це допоможе. Аж ні. Тягали драбини, лазили по дахах, крутили опори - толку мало. Чи не єдиний ефект – краще показують російські канали. Точніше кажучи, пропаганда Москви поширюється «дуже якісно і абсолютно безкоштовно».
«Промінь» попрохав прокоментувати ситуацію місцевого експерта з питань експлуатації антенного обладнання Геннадія Мудрицького. За його словами, влітку до нього майже щодня звертаються люди із запитаннями на кшталт: може, наша антена вийшла з ладу? Проте стандартне тестування зазвичай показувало, що проблема не в несправності приймаючого приладу. Попередньо можна зробити висновок про завади у трансляції з передавального центру, який знаходиться в Холмах. Загалом цифрове телевізійне мовлення (для власників приставок Т2) здійснюється в чотирьох мультиплексах по 8 каналів кожен. Чомусь найгірша «картинка» в першому і третьому. Проблемними можна вважати 22 і 54 канали. Про причини можуть розповісти хіба що фахівці державного концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Ще існує вірогідність несправності старих польських антен у деяких місцевих телеглядачів. Вони розраховані на дециметровий діапазон, а їхні електронні плати доволі чутливі. Вони часто «ляскають» від грозових електророзрядів. Тому доречніше використовувати сучасніші антени, так звані пасивні.
Також «Промінь» звернувся по інформацію до представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Чернігівській області Ірини Сенченко. Розмова відбулася у вівторок, коли по всій Україні спостерігалися проблеми з прийомом телевізійного сигналу. (Доступним лишалося хіба що місцеве телебачення). Ірина Сенченко пояснила, що причина полягає в технічній несправності обладнання фірми, яка з Києва здійснює поширення телесигналу в регіони.
Стосовно давніх завад на Сновщині, то вона не отримувала офіційних повідомлень про погіршення якості телетрансляції в нашому краї. Але тепер, після звернення «Променя», присвятить свою увагу цій темі.
З огляду на такі реалії нашим читачам варто порадити не просто обурюватися поганою якістю телетрансляції, а повідомляти про це регіональному представнику НРТР Ірині Сенченко за тел. (093) 1116173. Також можна поінформувати про проблему Чернігівську філію концерну РРТ – тел.(0462) 616-131, електронна пошта – cg.reception@rrt.ua. До речі, саме до числа її об’єктів належить передавальна станція в Холмах, на якій експлуатуються 4 передавачі – на 22, 49, 54 і 61 частотних телевізійних каналах потужністю 0,6 кВт кожний. (У Чернігові та Прилуках передавачі удвічі потужніші).
У Корюківці функціонує малопотужна станція, а в Березному – проміжна радіорелейна. Тут слід додати, що у Холмах (як і по всій Україні) встановлене обладнання фірми «Зеонбунд», яка почала свою активну діяльність ще в часи президентства Януковича. І продовжує впливати на ситуацію в телепросторі нашої країни по сьогоднішній день.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий