понедельник, 9 августа 2021 г.

Горів житловий будинок

 У неділю, 1 серпня, гроза наробила лиха. О 15 год. 30 хв. черговий ДПРЧ (м.Сновськ)  отримав  повідомлення, що горить житловий  будинок у селі Нові Млини по вулиці Лісовій. Власниця –  пенсіонерка, 1940 р.н.

Горіла  хата розміром 7х5 м, стіни дерев’яні,  покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. 

Причина виникнення пожежі – розряд блискавки.

Вогнем знищено дах та пошкоджено перекриття по всій площі. На гасіння  залучали відділення  8 ДПРЧ (м.Сновськ) у складі 4 співробітників  та пожежну команду сільгосппідприємства с.Рогізки.

Завдяки оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на сусідні будівлі.

Роман СИЛЕНКО,

начальник пожежно-рятувальної частини

Автор: на

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