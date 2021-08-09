Горів житловий будинок

У неділю, 1 серпня, гроза наробила лиха. О 15 год. 30 хв. черговий ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення, що горить житловий будинок у селі Нові Млини по вулиці Лісовій. Власниця – пенсіонерка, 1940 р.н.
Горіла хата розміром 7х5 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне.
Причина виникнення пожежі – розряд блискавки.
Вогнем знищено дах та пошкоджено перекриття по всій площі. На гасіння залучали відділення 8 ДПРЧ (м.Сновськ) у складі 4 співробітників та пожежну команду сільгосппідприємства с.Рогізки.
Завдяки оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на сусідні будівлі.
Роман СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
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