Аварія у Сновську

Зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла сталося на перехресті вулиць Архітектурної і Сновської, неподалік кафе «Едельвейс». Все відбулося увечері 4 серпня, приблизно о 18-35.Попередньо встановлено, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали машина «Деу Ланос» сірого кольору (за кермом якої сиділа жінка, 1984 р.н.) і мотоцикл, яким їхали двоє чоловіків (жителі міста і Гвоздиківки). Внаслідок сильного удару мотоциклісти зазнали тілесних ушкоджень. Згодом на місце події прибула карета швидкої допомоги, якою потерпілих доправили до місцевої лікарні. Серед іншого у чоловіків діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, рани м’яких тканин тіла. Як розповів «Променю» генеральний директор Сновської районної лікарні Микола Куценко, у приймальному відділенні пацієнтів обстежили і надали їм першу медичну допомогу. Одного із них згодом відправили для продовження лікування в Корюківку. А другий відновлюватиме своє здоров’я вдома, в амбулаторному режимі.
За словами начальника Сновського сектора поліцейської діяльності Євгена Литвиненка, відомості про аварію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вже слідчий встановлюватиме, хто є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди.
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