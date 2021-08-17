Нічийний результат

У рамках відкритого чемпіонату Корюківського району наш «Тайм» провів матч на виїзді у Семенівці проти тамтешньої команди з доволі екзотичною назвою - «Колізей».І хоча господарі поля нині є аутсайдерами розіграшу, посідаючи останнє місце, гра з ними легкою не стала. У першому таймі конкуренти не змогли відкрити рахунок. Лише у другій половині зустрічі гравець сновчан Д.Малишенко вивів «Тайм» уперед. Однак незабаром семенівці відновили рівновагу. На таку зміну ситуації наші земляки відповіли ще однією результативною атакою. Відзначився Д.Грищенко. На жаль, втримати переможний результат їм не вдалося. «Колізей» усе ж таки вирвав нічию – 2:2. З позитивних моментів зустрічі можна вважати те, що футбольне поле на стадіоні в Семенівці було просто чудовим.
У неділю, 15 серпня, у Сновську відбудеться заключний матч чемпіонату. Зустрінуться «Тайм» і «Патріот» з Холмів. Початок гри - о 16-00.
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