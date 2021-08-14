14 смертельних нещасних випадків на виробництві трапились внаслідок алкогольного сп’яніння

Упродовж І півріччя 2021 року Фондом соціального страхування України було зареєстровано 330 смертельних нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (визначено зв’язок з виробництвом). З них 14 померлих працівників знаходились у стані алкогольного сп’яніння.
Загалом
у січні–червні травмувались під час виконання посадових обов’язків внаслідок алкогольного,
токсичного чи наркотичного сп’яніння 32 особи.
Робота
в стані сп’яніння є частою причиною травм, зокрема, саме серед працівників у
такому стані спостерігається високий рівень смертельного травматизму. Навіть
невисокий вміст алкоголю у крові, який не має явних зовнішніх ознак, викликає
зменшення швидкості рухових реакцій, знижує працездатність і уважність,
прискорює стомлюваність.
Нагадуємо,
працівникам у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння
заборонено перебувати на виробничих об’єктах. Такі працівники мають бути
відсторонені від виконання робіт відповідно до вимог правил внутрішнього
трудового розпорядку підприємства або колективного договору.
У
разі настання нещасного випадку на виробництві заклад охорони здоров’я
проводить необхідні дослідження для визначення наявності в організмі
потерпілого алкоголю (наркотичних засобів, токсичних або отруйних речовин) і
визначає ступінь його сп’яніння.
Відповідний
висновок чи витяг з протоколу (з окремим позначенням у разі відмови потерпілого
визначити ступінь сп’яніння), довідку із зазначенням діагнозу та його коду
згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем
охорони здоров’я і висновок про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором
розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим МОЗ, заклад охорони здоров’я
безоплатно надає протягом однієї доби з моменту одержання запиту від
роботодавця та/або голови комісії з розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння).
Окремо
зазначимо, що загальні захворювання або невиробничі травми, що сталися
внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних
з таким сп’янінням, є підставою для відмови в наданні допомоги по тимчасовій
непрацездатності.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий