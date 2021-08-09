Довіра до сімейного лікаря

З другого серпня в Сновському центрі первинної медичної допомоги працює ще один сімейний лікар – Любов Здрелько. На таке кадрове підсилення медзаклад чекав уже давно. Адже декілька лікарських посад є вакантними, а діючі спеціалісти мають набагато більше підписаних декларацій з пацієнтами, ніж передбачено нормативними документами.
Любов Здрелько виросла у Сновську. Коли перед закінченням школи постало питання про вибір майбутньої професії, вона без довгих роздумів визначилася, що хоче стати лікарем. (Каже: я вмію знаходити порозуміння з людьми, а для медпрацівника така здатність є дуже важливою). І згодом стала студенткою медичного інституту Сумського державного університету.
У ході навчання дійшла висновку, що найбільше її цікавить сімейна медицина. Тож коли проходила інтернатуру в Києві – зосередила свої зусилля на опануванні спеціальності сімейного лікаря. І вже тоді в неї склалося глибоке переконання, що життя у столиці не належить до числа пріоритетів. – Краще жити і працювати у рідному місті, поміж знайомих людей, - вважає Любов Богданівна. А ще, на її думку, сімейний лікар – це той, який може стати ніби частиною будь-якої родини, людиною, до якої можна буде звернутися з будь-якого питання.
Стосовно вимог професії, то найкраще їх вдалося усвідомити під час інтернатури, працюючи з хворими на коронавірус. Правильно поставити діагноз, призначити адекватне ситуації лікування. Це був лише початок епідемії, чимало людей перебувало в напівпанічному стані. Треба було вселити в них віру в обов’язкове одужання. – Пригадую випадок, коли довелося працювати з пацієнткою, яка мала понад 80 років і ряд супутніх захворювань. (Зокрема, перебувала на гемодіалізі), - розповіла Любов Здрелько. – Неймовірно, але вона змогла побороти небезпечну недугу. Можливо, мала міцний вроджений імунітет. І дуже приємно було чути слова подяки від врятованих людей. Для них життя неначе почалося з чистої сторінки…
Перший робочий день Любові Здрелько розпочався з організаційних клопотів. Потім надійшов час буденної роботи. Виділили кабінет, видали лікарський набір – тонометр, портативний електрокардіограф, пульсоксиметр, дерматоскоп. – А стетоскоп у мене свій, - усміхається Любов Богданівна. – Купила собі ще у студентські роки. Наразі триває процес підписання декларацій з жителями нашої громади. На прийомі побували перші пацієнти. Розумію, що попереду чимало роботи. З часом, коли набуду досвіду, планую підвищити свій фаховий рівень. Можливо, працюватиму і в якійсь вузькій спеціалізації.
Коментар з приводу
Генеральний директор Сновського центру первинної медичної допомоги Олена Шарпан розповіла, що це дуже добре, коли до Сновська прибувають молоді спеціалісти. Але при цьому виникає невеличка проблема. Їм потрібні кабінети для роботи. Хотілося б для нормального прийому і лікування хворих створити належні умови. ЦПМД орендує приміщення у райлікарні. Причому існує потреба в додаткових кабінетах. На жаль, це питання не вдається вирішити. Навіть попри те, що на первинну ланку медицини покладається все більше і більше обов’язків. Залишається хіба що сподіватися на розуміння ситуації з боку всіх зацікавлених сторін. Головне – це охорона здоров’я населення. Все інше – другорядне.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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