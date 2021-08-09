Гарячі емоції футболу

У черговому турі чемпіонату Корюківського району наш «Тайм» удома зіграв проти лідера розіграшу - команди з Понорниці. (Це селище неподалік від Коропа). Зустріч обіцяла бути напруженою і цікавою, тож на трибунах розмістилося чимало місцевих уболівальників. А компанію їм склала невеличка, але організована і голосиста група підтримки гостей. Саме перед першим свистком арбітра припинився дощ. Небесна волога майже повністю змила розмітку на газоні, а футболістам довелося демонструвати майстерність на дещо слизькій землі.
Отже, гра розпочалася з обопільних атак суперників. Щоправда, створені понорнинцями гольові моменти виглядали трохи гострішими. Вони й могли відкрити рахунок, але наші ворота відстояв голкіпер. Вже під кінець першого тайму гості порушили правила у своєму штрафному майданчику, внаслідок чого гравець «Тайма» впав на газон. Суддя без роздумів призначив пенальті, який вправно реалізував Владислав Хоменко.Звісна річ, представникам Понорниці це не сподобалося і вони висловили сумнів у правильності суддівського рішення. Незабаром команди пішли на перерву, але вогник надмірної емоційності на стадіоні не згас.
Друга половина матчу продемонструвала, що понорнинці усе ж таки переважають своїх суперників у зіграності. У не надто високому темпі вони організовували свої атакуючі дії, які двічі завершилися взяттям воріт сновчан. Було помітно, що такий перебіг подій і фізична втома негативно відбилися на загальному стані «Тайму». Тактичний малюнок гри в їхньому виконанні почав виглядати доволі невиразно. Чимало передач спрямовувалися просто вперед, на удачу. В надії, що комусь із нападників пощастить підхопити м’яча і забити гол. На жаль, не пощастило… Хоча був один момент, який змусив серця уболівальників «Тайма» битися у прискореному темпі. Під час однієї з атак футболіст зі Сновська впав у штрафному майданчику понорницької команди. Арбітр свиснув і багатьом присутнім здалося, ніби буде призначено ще один одинадцятиметровий удар на користь сновчан. У секторі гостей раптом спалахнуло потужне полум’я обурення. Майже десяток правдошукачів кинулися до судді, розпочалася штовханина, чулася лайка. Зграйка присутніх на стадіоні дітей побігла ближче до епіцентру подій (щоб не пропустити подробиць), але її встигли вчасно завернути… Після двох хвилин криків, «бодання» і звинувачень нарешті з’ясувалося, що ніби ніхто і не збирався призначати пенальті. Просто арбітр зафіксував перебування одного таймівця у положенні «поза грою».
Останні десять хвилин матчу «Тайм» на рештках своїх сил намагався зрівняти рахунок. Проте футболісти з Понорниці вправно гасили їхню активність. Більше того, провели пару контратак і мали реальні шанси збільшити свою перевагу. Однак фінальний свисток засвідчив мінімальний результат - 2:1 на користь представників Понорниці.
Якщо хтось ходить на футбол заради палких емоцій, то того дня він потрапив саме туди, куди треба. Живе спілкування, азарт і хороший настрій – ось за чим йдуть на стадіон любителі спорту. А ще – підтримати місцеву команду. Адже кожній її перемозі чи поразці співпереживає багато земляків.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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