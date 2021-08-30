Проходження е-лікарняного на підприємстві для призначення матеріального забезпечення застрахованій особі

Листок непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі листків непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення, як і його паперова версія.
Сформований листок непрацездатності у день
створення стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та
застрахованої особи на вебпорталі
електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду
його дії не може бути використаний страхувальником як підстава для нарахування
матеріального забезпечення. Сформований листок непрацездатності з причиною
непрацездатності «вагітність і пологи» передається страхувальнику як підстава
для нарахування матеріального забезпечення у день створення.
Після
формування е-лікарняного в електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного
фонду України роботодавець, відповідно до статті 32 Закону № 1105, протягом
десяти днів з дня закінчення періоду його дії призначає матеріальне
забезпечення застрахованій особі. Для цього:
- е-лікарняний
друкується або залишається в електронному вигляді в кадровій службі або
відповідальної особи кадрової служби (за рішенням роботодавця);
- кадрова
служба або відповідальна особа кадрової служби визначає страховий стаж
застрахованої особи (пільги) та кількість календарних днів непрацездатності, що
підлягають оплаті за рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального
страхування України. Зазначена інформація, за бажанням (або визначенням
роботодавця), формується у паперовому вигляді або в електронному;
- е-лікарняний,
відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності,
що підлягають оплаті, передаються до комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства;
- комісія
із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає
весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим
постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13;
- рішення
про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія
(уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до підрозділу
бухгалтерії підприємства, який нараховує матеріальне забезпечення;
- бухгалтерією
здійснюється розрахунок матеріального забезпечення на підставі е-лікарняного
(за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії
(уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Даний розрахунок
записується в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) та
відображається в бухгалтерських проводках;
- заповнюється
заява-розрахунок (детально про це у матеріалі на сайті Фонду http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/960180)
та подається до відділення Фонду за місцем обліку.
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