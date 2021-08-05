Фонд забезпечив медичним, постійним стороннім доглядами і побутовим обслуговуванням 5 тисяч потерпілих на виробництві

За підсумками І півріччя 2021 року Фонд соціального страхування України здійснив фінансування виплат для 5 тисяч потерпілих на виробництві для забезпечення їх спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом або побутовим обслуговуванням.
Так, виплати на спеціальний медичний догляд отримали 619 осіб з інвалідністю, на постійний сторонній догляд – 2 001 особа, на побутове обслуговування – 2 448 потерпілих, серед яких відповідно 132, 251 та 263 – внутрішньо переміщені особи.
Сума витрат на
необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК,
і не може бути меншою (на місяць):
·
від розміру встановленої на день виплати
мінімальної заробітної плати – на спеціальний медичний догляд;
·
половини розміру мінімальної заробітної плати – на
постійний сторонній догляд;
·
чверті розміру мінімальної заробітної плати – на
побутове обслуговування.
Також упродовж
6 місяців 2021 року Фондом здійснювалось фінансування витрат на додаткове харчування
94 потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних
захворювань, у тому числі для 15 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, облік
потерпілих, які мають право на забезпечення спеціальним медичним доглядом,
постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням, ведуть робочі органи
виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справ про страхові виплати
потерпілих. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого)
повинен подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяву про
забезпечення необхідними видами догляду.
До заяви додаються
копії висновку МСЕК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду та
індивідуальної програми реабілітації (у разі відсутності зазначених документів
у справі), завірені працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на
підставі пред’явлених потерпілим оригіналів цих документів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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