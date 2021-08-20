Поступово Україна переходить на автоматичне формування е-лікарняних замість видачі паперових листків непрацездатності. Уже з вересня всі заклади охорони здоров'я мають повністю перейти на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Як діяти працівнику, якщо йому відкрили
е-лікарняний?
● Якщо працівник є застрахованою особою,
то в разі оформлення лікарем медичного висновку про тимчасову втрату
працездатності для нього автоматично сформується е-лікарняний. Також
е-лікарняний автоматично відкриється в разі оформлення медичного висновку для дитини
застрахованої особи, яка потребує догляду.
● Одразу після створення медичного
висновку потрібно повідомити про це роботодавця. Це можна зробити будь-яким
зручним обом способом, наприклад, телефоном.
● Якщо працівник має ЕЦП, він зможе
переглянути свій е-лікарняний в особистому кабінеті застрахованої особи на
сайті Пенсійного фонду України. Але зазвичай у цьому немає потреби – усю
необхідну інформацію щодо е-лікарняного роботодавець бачить у власному кабінеті
страхувальника.
● Водночас, роботодавець бачить лише
загальну інформацію щодо тимчасової непрацездатності свого працівника,
необхідну для призначення матеріального забезпечення – йому недоступний ані
діагноз, ані інші приватні відомості застрахованої особи.
● Не потрібно передавати роботодавцю
медичний висновок про тимчасову непрацездатність – він містить персональні дані
і не призначений для сторонніх. Також медичний висновок не є підставою для
нарахування матеріального забезпечення.
● Якщо працівник не одужає у визначений
в першому медичному висновку термін, лікар створить наступний медичний
висновок, який продовжить тимчасову непрацездатність – про це потрібно
повідомити роботодавця.
● Одразу після завершення періоду
тимчасової непрацездатності е-лікарняний працівника змінює свій статус на
«Готовий до сплати».
● З цього моменту роботодавець має
упродовж не більш ніж 10 календарних днів призначити працівнику матеріальне
забезпечення, а після дати призначення не пізніше ніж через 5 робочих днів сформувати
і передати до ФССУ заяву-розрахунок.
● Саме від дати подання роботодавцем
заяви-розрахунку залежить дата фінансування допомоги від Фонду працівнику.
● Ми радимо не втрачати зв’язок із
роботодавцем, цікавитись станом оформлення заяви-розрахунку і знати точну дату
її подання.
● Знаючи точну дату подання
заяви-розрахунку за своїм е-лікарняним, працівник може слідкувати за станом
фінансування онлайн у телеграм-каналі Фонду: https://t.me/socialfund.
● Інформація щодо профінансованих дат, у
які роботодавцями було подано заяви-розрахунки, оновлюється у телеграм-каналі
за тегом #фінансування_оперативно. Зазвичай проходить декілька банківських
днів, доки після здійснення фінансування кошти надійдуть на рахунки роботодавців
для виплати допомог працівникам.
● Однак аби
працівники могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховано їх роботодавцю, ми
ввели у телеграм-каналі додаткову звітність за тегом
#фінансування_страхувальників – інформація оновлюється у розрізі регіонів і
означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже
знаходяться на рахунку роботодавця.
● Після того, як кошти надійдуть на рахунок,
роботодавець має виплатити допомогу працівнику у найближчий після дня
призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або
одразу після отримання коштів від ФССУ.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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