пятница, 20 августа 2021 г.

Як діяти працівнику, якщо йому відкрили е-лікарняний?

 

Поступово Україна переходить на автоматичне формування е-лікарняних замість видачі паперових листків непрацездатності. Уже з вересня всі заклади охорони здоров'я мають повністю перейти на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Як діяти працівнику, якщо йому відкрили е-лікарняний?

● Якщо працівник є застрахованою особою, то в разі оформлення лікарем медичного висновку про тимчасову втрату працездатності для нього автоматично сформується е-лікарняний. Також е-лікарняний автоматично відкриється в разі оформлення медичного висновку для дитини застрахованої особи, яка потребує догляду.

● Одразу після створення медичного висновку потрібно повідомити про це роботодавця. Це можна зробити будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном.

● Якщо працівник має ЕЦП, він зможе переглянути свій е-лікарняний в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті Пенсійного фонду України. Але зазвичай у цьому немає потреби – усю необхідну інформацію щодо е-лікарняного роботодавець бачить у власному кабінеті страхувальника.

● Водночас, роботодавець бачить лише загальну інформацію щодо тимчасової непрацездатності свого працівника, необхідну для призначення матеріального забезпечення – йому недоступний ані діагноз, ані інші приватні відомості застрахованої особи.

● Не потрібно передавати роботодавцю медичний висновок про тимчасову непрацездатність – він містить персональні дані і не призначений для сторонніх. Також медичний висновок не є підставою для нарахування матеріального забезпечення.

● Якщо працівник не одужає у визначений в першому медичному висновку термін, лікар створить наступний медичний висновок, який продовжить тимчасову непрацездатність – про це потрібно повідомити роботодавця.

● Одразу після завершення періоду тимчасової непрацездатності е-лікарняний працівника змінює свій статус на «Готовий до сплати».

● З цього моменту роботодавець має упродовж не більш ніж 10 календарних днів призначити працівнику матеріальне забезпечення, а після дати призначення не пізніше ніж через 5 робочих днів сформувати і передати до ФССУ заяву-розрахунок.

● Саме від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку залежить дата фінансування допомоги від Фонду працівнику.

● Ми радимо не втрачати зв’язок із роботодавцем, цікавитись станом оформлення заяви-розрахунку і знати точну дату її подання.

● Знаючи точну дату подання заяви-розрахунку за своїм е-лікарняним, працівник може слідкувати за станом фінансування онлайн у телеграм-каналі Фонду: https://t.me/socialfund.

● Інформація щодо профінансованих дат, у які роботодавцями було подано заяви-розрахунки, оновлюється у телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Зазвичай проходить декілька банківських днів, доки після здійснення фінансування кошти надійдуть на рахунки роботодавців для виплати допомог працівникам.

● Однак аби працівники могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховано їх роботодавцю, ми ввели у телеграм-каналі додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників – інформація оновлюється у розрізі регіонів і означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже знаходяться на рахунку роботодавця.

Після того, як кошти надійдуть на рахунок, роботодавець має виплатити допомогу працівнику у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів від ФССУ.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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