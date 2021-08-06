ФССУ ПРОФІНАНСУВАВ ДЕРЖАВНІ ДОПОМОГИ 6 МЕДИКАМ, ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНА ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК ПРОФХВОРОБИ НА COVID-19

Фонд соціального страхування України сьогодні профінансував одноразові страхові виплати для шести медичних працівників, яким було встановлено групу інвалідності внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19, на загальну суму 4,43 млн гривень.
Допомогу у розмірі 794 тисячі 500 гривень
профінансовано для лікаря з функціональної діагностики і лікаря з
ультразвукової діагностики з Івано-Франківської області, а також медичного
брата з Київської області. Медикам встановлено ІІ групу інвалідності.
Допомогу у розмірі 681 тисяча гривень профінансовано
для лікаря з ультразвукової діагностики з Івано-Франківської області, лікаря
загальної практики – сімейного лікаря з Київської області і заступника
директора з терапевтичної допомоги з Харківської області. Медикам встановлено
ІІІ групу інвалідності.
Допомоги перераховано Фондом сьогодні, 09 серпня, за
кошти державного бюджету відповідно до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб». Кошти надійдуть на рахунки медичних працівників упродовж
декількох банківських днів.
Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував 17
одноразових страхових виплат за кошти державного бюджету для медичних
працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого
профзахворювання на COVID-19.
Нагадаємо, розмір зазначеної одноразової допомоги
залежить від встановленої групи інвалідності і складає:
• для осіб І групи інвалідності – 400-кратний розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
• ІІ групи інвалідності – 350-кратний розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
• ІІІ групи інвалідності – 300-кратний розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Прес
– служба виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий