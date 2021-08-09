Реабілітацію після захворювань і травм пройшли 10,7 тис. працюючих

За оперативними даними станом на 01 серпня 2021 року за кошти Фонду соціального страхування України медичною реабілітацією після перенесених захворювань і травм на базі санаторно-курортних закладів забезпечено 10 708 застрахованих осіб і їх дітей
Відновне лікування на базі реабілітаційних відділень
санаторно-курортних закладів призначається пацієнтам після закінчення гострого
періоду захворювання і має високі показники ефективності в упередженні настання
первинної інвалідності та відновлення здоров’я після інсультів, інфарктів,
оперативних втручань тощо. Тож попри карантинні обмеження залишається
важливим етапом продовження лікування складних паталогій.
Зокрема, пройти реабілітаційне лікування на базі
санаторно-курортних закладів за кошти Фонду мають право застраховані особи, які
перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення. Звертаємо увагу, що усі
санаторно-курортні заклади, до яких направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо
дотримуються наявних протиепідемічних заходів для протидії
поширенню коронавірусної інфекції і гарантують безпеку застрахованих
осіб. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та
не знаходяться у гострій стадії захворювання.
Для проходження курсу реабілітаційного лікування
застраховані особи мають мати медичні покази – потребу в продовженні лікування
на базі санаторно-курортних закладів визначає лікарсько-консультативна комісія
(ЛКК) лікарні, де перебуває пацієнт. Направлення на реабілітацію відбувається
зі стаціонару закладу охорони здоров’я.
Фонд соціального страхування України фінансує медичну
реабілітацію за такими профілями:
– нейрореабілітація,
– м’язово-скелетна реабілітація,
– кардіо-пульмонарна реабілітація,
– медико-психологічна реабілітація учасників АТО,
– реабілітація після оперативних втручань на
органах зору,
– реабілітація при порушенні перебігу вагітності,
– інша (соматична) реабілітація (після
оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих
статевих органах).
Отримати консультацію щодо можливості пройти відновне
лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за
кошти ФССУ застраховані особи можуть за телефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975533 (оберіть відділення за територіальною ознакою).
Також до відповідальних осіб за вказаними вище
телефонами можуть звертатись лікуючі лікарі, чиї пацієнти потребують
продовження стаціонарного лікування на базі санаторно-курортних закладів.
Механізм отримання реабілітації за кошти Фонду:
– після надання висновку лікарсько-консультативної
комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем,
лікувальний заклад повідомляє робочий орган Фонду про наявність на лікуванні
особи, яка має покази для проходження відновного лікування;
– пацієнту надається перелік санаторіїв, які
відповідають вимогам по профілю його хвороби, і він самостійно обирає
санаторно-курортний заклад для проходження лікування;
– орган Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних
місць і укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторієм і хворим;
– застрахована особа направляється до
санаторно-курортного закладу на відновне лікування зі стаціонару лікарні;
– на час реабілітації пацієнту продовжується
лікарняний листок, за яким Фондом фінансується допомога по тимчасовій втраті
працездатності, аби компенсувати працівнику втрачений за час лікування
заробіток;
– після проходження реабілітації застрахованою особою підписується акт
приймання-передачі наданих послуг
Прес-служба
виконавчої дирекції Фонду
соціального
страхування України
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