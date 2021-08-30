Уже з вересня заклади охорони здоров'я мають повністю
перейти на формування медичних висновків замість видачі пацієнтам звичних
паперових листків непрацездатності
Е-лікарняні формуються автоматично одразу після створення медичного висновку, якщо пацієнт є застрахованою особою – тобто має офіційне працевлаштування, є ФОП тощо. Також е-лікарняний автоматично відкриється для одного із застрахованих батьків, якщо медичний висновок сформовано для дитини, яка потребує догляду.
Як
діяти роботодавцю, якщо його працівнику відкрили е-лікарняний?
● Якщо щодо
страхового випадку працівника сформують електронний медичний висновок про
тимчасову непрацездатність замість видачі паперового лікарняного, на його
підставі автоматично сформується е-лікарняний.
● Одразу після
створення медичного висновку, працівник повинен повідомити про це роботодавця
зручним обом способом. Краще завчасно обговорити на підприємстві, як саме
працівники будуть повідомляти про свою тимчасову непрацездатність.
● Сповіщення про
відкриття е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на
вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Портал електронних послуг: https://portal.pfu.gov.ua
Гаряча лінія з питань користування
кабінетом страхувальника: 0-800-503-753
● Сформований
е-лікарняний стане доступним для перегляду у день його створення. Він одразу
матиме статус «Закритий», а після завершення терміну тимчасової непрацездатності
працівника його статус зміниться на «Готовий до сплати». З цього моменту
е-лікарняний стає підставою для надання матеріального забезпечення.
● На призначення
працівнику матеріального забезпечення відведено не більше 10 календарних днів з
дня закінчення періоду тимчасової непрацездатності, визначеного е-лікарняним.
● Готовий до сплати
е-лікарняний друкується або залишається в електронному вигляді (за рішенням
роботодавця).
● Кадрова служба
або відповідальна особа кадрової служби визначає страховий стаж застрахованої
особи (пільги) та кількість календарних днів непрацездатності, що підлягають
оплаті за рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального страхування України.
Зазначена інформація (за бажанням або визначенням роботодавця) формується у
паперовому або електронному вигляді.
● Е-лікарняний,
відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності,
що підлягають оплаті, передаються до комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства.
● Комісія із
соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає весь
обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим
постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.
Положення про комісію: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958640
● Рішення про
призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія
(уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до підрозділу
бухгалтерії підприємства, який нараховує матеріальне забезпечення.
● Бухгалтерією
здійснюється розрахунок матеріального забезпечення на підставі е-лікарняного
(за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії
(уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Даний розрахунок
записується в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) та
відображається в бухгалтерських проводках.
● Заповнюється
заява-розрахунок та подається до відділення Фонду за місцем обліку.
Роз'яснення щодо заповнення
заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення (загальне): http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/960180
Щодо особливостей оформлення заяв-розрахунків за
е-лікарняними: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975846
Гаряча лінія з питань оплати е-лікарняних:
0-800-501-892
● Подати
заяву-розрахунок за е-лікарняними можливо:
- в електронному виді за допомогою
клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення із застосування
електронного підпису/печатки,
- або на паперових носіях.
● Більшість
роботодавців вже перейшли на електронний документообіг з Фондом соціального
страхування України – близько 80% заяв-розрахунків подаються до Фонду онлайн.
● Зверніть увагу,
що наявний в електронному кабінеті страхувальника інтерфейс для подання
заяв-розрахунків наразі не має функціональної реалізації. У випадку подання
роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет на сайті Пенсійного фонду така
заява-розрахунок не передається до органів Фонду соціального страхування
України. Скористайтесь клієнтським спеціалізованим програмним забезпеченням.
● Подати
заяву-розрахунок до ФССУ роботодавець має не пізніше 5 робочих днів з моменту
прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення комісією
(уповноваженим).
● Якщо роботодавець
має декілька листків непрацездатності різних видів, він має подати
заяви-розрахунки окремо за паперовими і е-лікарняними.
● Упродовж одного місяця з дня виплати допомоги
працівнику роботодавець направляє до Фонду повідомлення про проведення
виплат за встановленою формою. Це також можна зробити в електронному виді.
Прес
– служба виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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