Уряд врегулював можливість здійснення виплат медикам, яким встановлено інвалідність внаслідок COVID-19 у наступному за днем інфікування році

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 11.08.2021 врегулював можливість призначення і проведення Фондом соціального страхування України одноразових страхових виплат за кошти державного бюджету медичним працівникам, яким було встановлено групу інвалідності внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19 поза межами календарного року, у якому відбулось інфікування.
Такі
зміни Уряд вніс до своєї постанови «Деякі питання надання страхових виплат у
разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»
від 17 червня 2020 року № 498.
Відповідно
до оновлених положень, виплата проводиться медичному працівнику в разі встановлення йому групи інвалідності та
ступеня втрати працездатності протягом року з дня встановлення гострого
професійного захворювання на COVID-19.
Рішення
Уряду дозволяє Фонду соціального страхування України здійснити фінансування
одноразових допомог за кошти держбюджету для медичних працівників, які
інфікувались коронавірусом SARS-CoV-2 у 2020 році, однак отримали групу
інвалідності у 2021‑му.
Нагадаємо,
у попередній редакції постанови право на виплати одноразових допомог за кошти
державного бюджету мали медичні працівники, яким було встановлено інвалідність
внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19 протягом одного
календарного року. Поняття «календарний рік» при цьому тлумачиться як
календарний рік з 01 січня по 31 грудня. Це спричиняло неможливість призначення
одноразових страхових виплат за кошти державного бюджету тим медичним
працівникам, інфікування яких відбулось у 2020 році, а групу інвалідності було встановлено
у 2021-му.
Водночас,
кожному із медичних працівників, яким було встановлено ступень стійкої втрати
працездатності внаслідок профхвороби на COVID-19, зокрема наведеним вище,
Фондом соціального страхування України було здійснено фінансування одноразових
страхових виплат за кошти Фонду відповідно до загальнообов'язкового соціального
страхування. Крім того, Фондом щомісяця здійснюється для них фінансування
пожиттєвих страхових виплат, які повністю компенсують втрачений медиками
заробіток відповідно до відсотка встановленої втрати працездатності. Також вони
мають право на отримання за кошти Фонду ряду медичних і соціальних послуг – від
оплати необхідних лікарських засобів, медвиробів і лікування до фінансування
медичного чи стороннього догляду і санаторно-курортного лікування.
Також
внесені Урядом зміни:
●
передбачають можливість подання
документів для призначення страхових виплат як у паперовому, так і в
електронному вигляді (у тому числі за допомогою «Порталу Дія»);
●
уточнюють перелік документів для іноземців, осіб без громадянства і осіб, які
через релігійні переконання не мають ідентифікаційного коду;
●
доповнюють список утриманців померлих медиків, які мають право на виплати,
неодруженими повнолітніми дітьми, які визнані особами з інвалідністю з
дитинства, а також повнолітніми дітьми до 23 років, які навчаються за денною
формою здобуття освіти.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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