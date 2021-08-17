Нарешті дочекалися: цифровий рентгенапарат запрацював!

Цей дороговартісний пристрій у Сновську райлікарню завезли ще у червні 2020 р. Більше року він простояв в очікуванні завершення купи бюрократичних процедур. Дозволи на експлуатацію вимагалися із різних інстанцій, їх у буквальному значенні слів довелося «вибивати» і листами, і усними зверненнями, і поїздками в різні точки України.
– Навіть приміщення багато в чому ми змінили, – говорить головний лікар ЦРЛ Микола Куценко. – І скоро демонтуємо стару апаратуру, як того вимагають відповідні інструкції. Тобто у рентгенкабінеті красуватиметься лише новенький цифровий апарат, дозволений для роботи з минулого четверга. Рішення прийняте північною інспекцією Держатомрегулювання, а кошти, - нагадуємо, - виділені з субвенції соцекономрозвитку та бюджету міськради.
Підключали очікуване медичне благо київські фахівці, а працюватимуть наші – лаборант Андрій Желєзняк і лікар Сергій Міненко. Їхній тандем вже й на перших порах має доволі успішні результати. Принаймні, і про Андрія Сергійовича, і про Сергія Вікторовича (запам’ятаймо: у нас тепер два Сергія Вікторовича – Станішевський і Міненко) звучать лише хороші відгуки. Люди задоволені тим підходом, з яким вони виконують свої службові обов’язки, тією людяністю, увагою, чемністю, культурою спілкування, які демонструють під час прийому. - Чудові спеціалісти, хай їм Бог помагає, - чула навіть у черзі на базарі. Добра і здоров’я зичимо їм, віри в кращі часи, у завтрашній день місцевої медицини й усіх нас.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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