вторник, 17 августа 2021 г.

Нарешті дочекалися: цифровий рентгенапарат запрацював!

 Цей дороговартісний пристрій у Сновську райлікарню  завезли ще у червні 2020 р. Більше року він простояв в очікуванні завершення купи бюрократичних процедур. Дозволи на експлуатацію вимагалися із різних інстанцій, їх у буквальному значенні слів довелося «вибивати» і листами, і усними зверненнями, і поїздками в різні точки України.



 – Навіть приміщення багато в чому ми змінили, – говорить головний лікар ЦРЛ Микола Куценко. – І скоро демонтуємо стару апаратуру, як того вимагають відповідні інструкції. Тобто у рентгенкабінеті  красуватиметься лише  новенький цифровий апарат, дозволений  для роботи з минулого четверга. Рішення прийняте північною інспекцією Держатомрегулювання, а кошти, - нагадуємо, - виділені з субвенції  соцекономрозвитку та бюджету міськради.  



Підключали очікуване медичне благо київські фахівці, а працюватимуть  наші – лаборант Андрій Желєзняк і лікар Сергій  Міненко. Їхній тандем  вже й на перших порах має доволі успішні результати. Принаймні, і про Андрія Сергійовича, і про Сергія Вікторовича (запам’ятаймо: у нас тепер два Сергія Вікторовича – Станішевський  і Міненко) звучать лише хороші відгуки. Люди  задоволені тим підходом,  з яким вони виконують свої службові обов’язки, тією людяністю, увагою, чемністю,  культурою  спілкування, які демонструють під час прийому. - Чудові  спеціалісти, хай їм Бог помагає, - чула  навіть у черзі на базарі.  Добра і здоров’я зичимо їм, віри в кращі часи, у завтрашній  день місцевої медицини й усіх нас.

Олена КОМПАНЕЦЬ

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