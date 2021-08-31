вторник, 31 августа 2021 г.

Як роботодавцю з’ясувати, є е-лікарняний первинним чи продовженням?

 

На відміну від допомог по вагітності та пологах, компенсації заробітку за час догляду за хворою дитиною та інших допомог, які фінансуються за кошти Фонду соціального страхування України з першого дня і до завершення тимчасової втрати працездатності, у випадку загальних захворювань або травм перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за кошти роботодавця. А починаючи з шостого дня і до одужання – фінансуються ФССУ.

Як роботодавцю з’ясувати, є е-лікарняний первинним чи продовженням?

● Роботодавець оплачує лише перші п’ять днів одного випадку тимчасової непрацездатності свого працівника незалежно від кількості лікарняних листків, якими його оформлено. Тож страхувальнику важливо знати, чи є різні лікарняні виданими в межах одного страхового випадку.

● У паперових листках непрацездатності на бланку наявна відмітка «первинний» або «продовження», однак в е-лікарняних така позначка відсутня.

● На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, в порядку черговості формуються е-лікарняні, кожен наступний з яких створюється як продовження першого та разом складають один страховий випадок.

● Тож унікальний номер випадку непрацездатності для всіх електронних лікарняних, сформованих в межах одного випадку, буде співпадати.

● При цьому номери самих е-лікарняних можуть відрізнятися, навіть якщо всі вони видані як продовження.

● Аби і працівник, і роботодавець могли побачити зв’язок е-лікарняних, Пенсійний фонд України оновив інтерфейси особистих кабінетів на вебпорталі електронних послуг – відтепер там доступні розширені можливості деталізованого перегляду е-лікарняних.

● Зокрема, було додано інформацію щодо номеру випадку тимчасової непрацездатності, який раніше був недоступний для перегляду страхувальниками і застрахованими особами.

● Тож тепер аби з’ясувати, є е-лікарняний первинним чи продовженням, достатньо звернути увагу на унікальний номер страхового випадку.

● Якщо в працівника декілька електронних лікарняних, створених як продовження, всі вони матимуть однаковий унікальний номер – «номер випадку непрацездатності».

● Крім того, в інтерфейсі з’явилась інформація про наявність ознак алкогольного/наркотичного сп’яніння пацієнта, порушення ним режиму лікування, а також щодо причини непрацездатності, зокрема, встановленої ФССУ (наприклад, щодо зв’язку хвороби або травми із виробництвом).

Гаряча лінія з питань користування особистими кабінетами на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України: 0-800-503-753

Гаряча лінія щодо оплати е-лікарняних і подання за ними заяв-розрахунків: 0-800-501-892

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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