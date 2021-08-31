На відміну від допомог по вагітності та пологах, компенсації заробітку за час догляду за хворою дитиною та інших допомог, які фінансуються за кошти Фонду соціального страхування України з першого дня і до завершення тимчасової втрати працездатності, у випадку загальних захворювань або травм перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за кошти роботодавця. А починаючи з шостого дня і до одужання – фінансуються ФССУ.
Як роботодавцю з’ясувати, є е-лікарняний
первинним чи продовженням?
● Роботодавець
оплачує лише перші п’ять днів одного випадку тимчасової непрацездатності свого
працівника незалежно від кількості лікарняних листків, якими його оформлено.
Тож страхувальнику важливо знати, чи є різні лікарняні виданими в межах одного
страхового випадку.
● У
паперових листках непрацездатності на бланку наявна відмітка «первинний» або
«продовження», однак в е-лікарняних така позначка відсутня.
● На
підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової
непрацездатності, в порядку черговості формуються е-лікарняні, кожен наступний
з яких створюється як продовження першого та разом складають один страховий
випадок.
● Тож
унікальний номер випадку непрацездатності для всіх електронних лікарняних,
сформованих в межах одного випадку, буде співпадати.
● При
цьому номери самих е-лікарняних можуть відрізнятися, навіть якщо всі вони
видані як продовження.
● Аби і
працівник, і роботодавець могли побачити зв’язок е-лікарняних, Пенсійний фонд
України оновив інтерфейси особистих кабінетів на вебпорталі електронних послуг
– відтепер там доступні розширені можливості деталізованого перегляду
е-лікарняних.
● Зокрема,
було додано інформацію щодо номеру випадку тимчасової непрацездатності, який
раніше був недоступний для перегляду страхувальниками і застрахованими особами.
● Тож
тепер аби з’ясувати, є е-лікарняний первинним чи продовженням, достатньо
звернути увагу на унікальний номер страхового випадку.
● Якщо в
працівника декілька електронних лікарняних, створених як продовження, всі вони
матимуть однаковий унікальний номер – «номер випадку непрацездатності».
● Крім
того, в інтерфейсі з’явилась інформація про наявність ознак
алкогольного/наркотичного сп’яніння пацієнта, порушення ним режиму лікування, а
також щодо причини непрацездатності, зокрема, встановленої ФССУ (наприклад,
щодо зв’язку хвороби або травми із виробництвом).
Гаряча
лінія з питань користування особистими кабінетами на порталі електронних послуг
Пенсійного фонду України: 0-800-503-753
Гаряча
лінія щодо оплати е-лікарняних і подання за ними заяв-розрахунків: 0-800-501-892
Пресслужба
виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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