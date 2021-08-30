Середній розмір декретних допомог від Фонду зріс на 22,3% за підсумками липня

Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України за підсумками липня 2021 року склала 344,7 гривні. Це на 22,3%, або на 63 гривні більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У розрізі регіонів за даними
липня середньоденний розмір допомоги коливається від 272 грн у Волинській
області до 504,9 грн у Києві. Нагадаємо, розмір допомоги по вагітності та
пологах залежить від середньої заробітної плати застрахованої особи. Фонд
фінансує цей вид матеріального забезпечення у сумі 100% середнього доходу
незалежно від тривалості страхового стажу.
Також
одні з найбільших сум виплат за кожен день декретної відпустки фінансуються Фондом для працівниць
Київської (333,2 грн), Луганської (321,5 грн), Донецької (318,2 грн),
Дніпропетровської (317,4 грн), Миколаївської (315,3 грн), Закарпатської (314,2
грн), Одеської (311,6 грн) і Черкаської (303 грн) областей.
Загалом упродовж минулого
місяця Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретних
допомог на суму понад 434,7 млн гривень.
Зверніть
увагу, дата фінансування декретної допомоги прямо залежить від дати подання роботодавцем
заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за станом надання матеріального
забезпечення застраховані особи можуть онлайн у телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund.
Нагадаємо, ФССУ фінансує зазначену
допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці по вагітності
та пологах. У загальних випадках її тривалість складає 126 календарних днів (70
днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).
Додатково до основного може видаватись
листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті
за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних
або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому
періоді.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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