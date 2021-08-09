Щоб бачити світ яскравим

Понеділок став першим офіційним робочим днем для нового офтальмолога Сновської районної лікарні Тетяни Коляко. За її власним визнанням, реалії професії виявилися саме такими, як вона і уявляла.
– На прийом записалося більш як п’ятдесят людей. Хтось проходив плановий медогляд, а в декого дійсно були проблеми із зором. Недужим призначалося лікування, у разі необхідності виписувалися рецепти на окуляри. Тут доречно звернути увагу на тему профілактики. Пацієнтам у віці понад 45 років бажано щороку проходити процедуру вимірювання внутрішньоочного тиску. Вона займає не більше п’яти хвилин, але дозволяє виявляти захворювання на початковій стадії. А, як відомо, вчасно розпочате лікування суттєво підвищує шанси на одужання. Також кожна людина має дбати про нормоване навантаження на очі. Комп’ютери, планшети і смартфони посіли занадто велике місце у нашому житті. І залежність від них часто завдає шкоди зору. Звісна річ, повністю відмовитися від сучасних технологій вже не вдасться. Однак можна обмежитися використанням лише найнеобхідніших гаджетів. І регулярно робити мініперерви у роботі з обов’язковою гімнастикою для очей. Бо останніми роками проблема порушень у роботі очного апарату набуває все більшої гостроти. Статистика медоглядів свідчить, що до 40% дітей і підлітків мають ті чи інші вади зору.
Тетяна Коляко родом із Сумської області, але все свідоме життя провела у Сновську. У сім’ї вона перший лікар. Закінчила Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. (Факультет лікарської справи). Інтернатуру проходила в Медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Саме тоді вона вирішила обрати фах офтальмолога. Практичними тонкощами професії оволоділа в Київському інституті мікрохірургії ока та Чернігівській обласній лікарні. Тетяна Володимирівна вважає, що у Чернігові їй пощастило з наставником – ординатором відділення мікрохірургії ока Ігорем Лютницьким. Цьому відомому спеціалісту властива дивовижна здатність передавати свій досвід молодому поколінню лікарів.
Після здобуття освіти Тетяна Коляко мала право самостійного вибору місця роботи. І зупинила свій вибір на рідному місті. Тепер вона працює у місцевій лікарні. А її місія дуже проста: зробити так, щоб земляки бачили навколишній світ чітко і в яскравих барвах.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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