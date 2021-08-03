Фонд прийняв на оплату майже 3 тисячі е-лікарняних

Станом на
сьогодні Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування
1 704 заяви-розрахунки від роботодавців для фінансування допомог за 2 867
е-лікарняними.
Про це повідомила заступниця директора виконавчої дирекції ФССУ Владислава Хижняк на селекторній нараді із керівництвом і фахівцями управлінь ВД Фонду в областях і місті Києві. Участь у заході також взяли начальниця управління матеріального забезпечення та страхових виплат виконавчої дирекції Фонду Світлана Зарубіна, заступниця начальника управління – начальниця відділу матеріального забезпечення Анна Харченко, головна спеціалістка відділу медичної експертизи Ірина Калініченко, представники розробника ЄІАС Фонду та інші.
«У липні
ми отримали від роботодавців перші заяви-розрахунки, які містили в собі
електронні лікарняні. На сьогодні таких заяв уже 1 704 за майже трьома
тисячами е-лікарняних, і щодня ця кількість збільшується. Медичні висновки при
тимчасову непрацездатність формуються в 44% усіх закладів охорони здоров’я та
ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної
практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності», –
говорить Владислава Хижняк.
Представники
розробника ЄІАС Фонду представили фахівцям робочих органів напрацьовану групу
підсистем «Оброблення та аналіз електронних листків непрацездатності» та надали
рекомендації щодо її практичного застосування.
За словами
Владислави Хижняк, на сьогодні 80 тисяч медичних висновків було автоматично
відправлено в Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду
України, а готовими до сплати є вже 36,6 тис. електронних лікарняних.
«Готовим
до сплати е-лікарняний стає на наступний день після дати завершення тимчасової
непрацездатності працівника, статус е-лікарняного автоматично змінюється в
кабінеті страхувальника. З цього моменту роботодавець має упродовж 10
календарних днів призначити працівнику матеріальне забезпечення та, якщо
тривалість лікарняного понад 5 робочих днів або він підлягає оплати за кошти
Фонду з першого дня , упродовж 5 робочих днів після призначення подати до ФССУ
заяву-розрахунок для фінансування допомоги», – зауважила Анна Харченко.
Також вона
зазначила, що на період перехідної моделі в разі вагітності та пологів лікарі
мають видати паперовий листок непрацездатності. Формування медичних висновків і
створення е-лікарняних з цієї причини непрацездатності під час перехідного
періоду по впровадженню електронних лікарняних не передбачено.
Окремо Анна Харченко
звернула увагу роботодавців на доступні механізми подання заяв-розрахунків за
е-лікарняними – станом на сьогодні подати заяви-розрахунки за е-лікарняними
можливо:
● в електронному виді за
допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення із
застосування електронного підпису/печатки,
●
або на
паперових носіях.
«У
кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду
наявний інтерфейс подання заяви-розрахунку безпосередньо з кабінету – однак, на
сьогодні це лише напрацювання візуального інтерфейсу, функціональна реалізація
відсутня. Тобто у випадку подання роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет
на сайті Пенсійного фонду така заява-розрахунок не передається до органів Фонду
соціального страхування України та не підлягає оплаті. Подати заяву на
фінансування матеріального забезпечення в електронному вигляді роботодавці, як
і раніше, можуть за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного
забезпечення», – говорить Анна Харченко.
Світлана
Зарубіна та Ірина Калініченко надали фахівцям робочих органів виконавчої
дирекції Фонду рекомендації та практичні поради щодо організації роботи з
моніторингу відомостей з Електронного реєстру листків непрацездатності.
«Впровадження
е-лікарняних не лише унеможливлює обіг фальсифікованих листків
непрацездатності, але і дозволяє ефективніше проводити перевірки обґрунтованості
встановлення тимчасової непрацездатності. Зокрема, завдяки ризик-орієнтованим
підходам фахівці Фонду з вищою медичною освітою мають можливість здійснювати
моніторинг сформованих е-лікарняних», – говорить Світлана Зарубіна.
Ірина
Калініченко звернула увагу на наявні критерії фільтрації е-лікарняних і
нагадала основні фактори ризику, які є підставою для відбору документу на
перевірку.
Нагадаємо,
поступово Україна переходить на автоматичне формування е-лікарняних замість
видачі паперових листків непрацездатності. Перехідна модель триватиме з червня
по серпень цього року.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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