Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за липень у повному обсязі

Учора, 17.08.2021, Фонд соціального страхування України завершив фінансування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин за липень, кошти перераховано вчасно та в повному обсязі для майже 200 тисяч осіб. Виплати таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній.
За
оперативними даними для потерпілих внаслідок професійних захворювань або
нещасних випадків на виробництві, зокрема у разі гострих профхвороб на
COVID-19, з початку року було профінансовано понад 6,8 млрд гривень щомісячних
страхових виплат.
Середній
розмір допомоги за підсумками семи місяців 2021 року склав 4 340,38 гривні. Це
на 14,3%, або 543,5 грн більше, ніж за той же період 2020 року.
Фонд
соціального страхування України здійснює страхування на випадок тимчасової або
стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У
кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо
потерпілим або членам їх сімей.
Зокрема,
щомісячна страхова виплата призначається потерпілому у разі часткової або
повної втрати працездатності та компенсує втрачений заробіток або його частину
відповідно до визначеного МСЕК ступеня непрацездатності. Також страхову виплату
щомісяця отримують члени родин потерпілих у разі їх смерті.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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