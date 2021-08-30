Шашки
Під час урочистих заходів з нагоди ювілею Незалежності нашої держави і Дня міста в парку Сновська відбулися шашкові змагання. За шахівниці сіли 12 любителів цієї гри.Найстаршому – Олександру Жерденку – було 90 років, а наймолодшому – Андрію Аникієнку – 14. Поміж 11 чоловіків була лише одна жінка – Ірина Черненко з Рогізок. Кожен учасник мав провести по 22 партії. У підсумку І місце (набравши 19 з половиною очок) посів Віктор Хведченя, ІІ – Еміль Ахмедов (18 очок), ІІІ – Володимир Сизьомов (17 очок). Призери змагань отримали нагороди.
Спартакіада
Минулої суботи у Старій Рудні відбулася спартакіада сільських команд – з цього села, Кучинівки, Тур’ї, Тихонович та Нових Борович. Вона була присвячена пам’яті загиблого воїна-афганця В.Михальченка. Змагальна програма складалася зі стрільби з пневматичної гвинтівки, підтягування на поперечині, гри в шашки, мініфутболу і паркового волейболу. Тур’янці вибороли І-ші місця в стрільбі й підтягуванні, ІІ – мініфутболі, ІІІ – волейболі та шашках. Тихоновичани – І місце у шашках і волейболі, ІІ – у стрільбі, ІІІ – у футболі. Кучинівці виявилися найсильнішими у футболі й здобули ІІ місце в змаганнях з шашок і ІІІ – у підтягуванні. Господарі змагань, староруднянці, відстрілялися з третім результатом. Новоборовляни відзначилися другими місцями у волейболі та підтягуванні. У підсумку переможцем спартакіади і володарем перехідного кубка стали гості з Тур’ї. Друге місце у представників Тихонович, третє – Кучинівки. Четверте місце у команди з Нових Борович. А п’яте – у спортсменів зі Старої Рудні. Стосовно індивідуального заліку, то звання найвлучніших стрільців заслужили Дмитро Кошель з Тихонович та Ірина Начічко з Тур’ї. Найбільшу кількість разів (25) підтягнувся на турніку Едуард Толпа. Не було рівних за шахівницею Леоніду Роговенку (Тихоновичі) та Наталії Солодовник (Кучинівка). Як розповів «Променю» голова райорганізації ФСТ «Колос» Григорій Салата, володарі призових місць були нагороджені медалями. А голова місцевої організації Української спілки ветеранів Афганістану Геннадій Павленко відзначив найкращих спортсменів грошовою премією.
Змагання тривали майже цілий день. Інколи напружено, з сильними емоціями, але все ж таки цікаво. Єдине, що хотілося б – це щоб на спортивні події у Старій Рудні приходило більше уболівальників. Бо спорт справді приносить різноманіття у життя будь-якого села.
Дитячий
футбол
Минулої п’ятниці вихованці нашої дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у товариському турнірі, який відбувся в Корюківці. (Вік учасників – 9 років). У стартовому матчі вони зіграли внічию (1:1) з господарями поля. Але потім поступилися суперникам з Семенівки (1:4) і Кудрівки (1:5).
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