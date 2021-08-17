Смерть людини

Минулої суботи, 7 серпня, у межах Сновської громади сталася трагедія. Хто після 8-ої години вечора їхав по дорозі між Березною та Рогізками, міг побачити на узбіччі розбитий легковик марки ВАЗ білого кольору.Машина встигла заїхати на територію Сновщини приблизно метрів на триста. Потім водій не впорався з керуванням, транспортний засіб з’їхав з автошляху і врізався в дерево. Пасажир від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Водій зазнав закритої черепно-мозкової травми, перелому обох ніг і струсу мозку. Поліції про дорожньо-транспортну пригоду повідомив о 20 год. 09 хв. телефоном один громадянин, який саме проминав це місце. Дивно, але забирати потерпілого приїхала карета швидкої допомоги з Чернігова. Хоча зі Сновська відстань менша. За попередньою інформацією, водієм машини був співробітник поліції з Мени, 1984 року народження. Його загиблий пасажир мав вік на пару років більший.
Наразі відомості про таку трагічну подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер поліцейський слідчий шукатиме відповіді на ряд запитань. Основні з яких - що саме спричинило виникнення ДТП. І чи був водій п’яним, коли сідав за кермо автомобіля, щоб вирушити в дорогу. Розбиту машину відтранспортували до місця проведення майбутніх слідчих дій. Водій лікується в міській лікарні обласного центру.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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