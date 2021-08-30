Роз’яснення для страхувальників щодо поетапного впровадження електронної форми листків непрацездатності

До
відома страхувальників!
Доводимо до вашого відома, що 04.06.2021 набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», яким затверджено ряд документів:
1) Порядок формування
медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків
в електронній системі охорони здоров’я;
2) Порядок здійснення Фондом
соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності;
3) Інструкцію по роботі з
медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на
період дії перехідної моделі;
4) Положення про експертизу
тимчасової непрацездатності, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 09.04.2008 № 189, викладено в новій редакції як Порядок
організації експертизи тимчасової втрати працездатності.
Крім того, цим наказом запроваджено перехідну модель роботи з медичними висновками про
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі
охорони здоров’я та листками непрацездатності.
Таким чином, вже в червні 2021 року деякі
заклади охорони здоров’я почнуть роботу із формування та внесення медичних
висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків в
електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних
висновків про тимчасову непрацездатність.
Нагадуємо, що відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 328 затверджено Порядок
організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання
інформації з нього.Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є
володільцем інформації, що міститься в ньому.
Так, згідно цього Порядку листок непрацездатності – це
сформований (виданий) програмними засобами Реєстру на підставі медичного
висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт
усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка
непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання
соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Таким чином, на підставі медичного
висновку (медичних висновків) про тимчасову непрацездатність в Електронному
реєстрі листків непрацездатності формуватиметься листок непрацездатності у разі
ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб
державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Сформований листок непрацездатності у день
створення стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та
застрахованої особи на вебпорталі
електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду
його дії не може передаватися до страхувальника як підстава для нарахування
матеріального забезпечення. Сформований листок непрацездатності з причиною
непрацездатності “вагітність і пологи”
передається страхувальнику як підстава для нарахування матеріального
забезпечення у день створення.
Враховуючи вищевикладене, листок
непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі листків
непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як і його паперова версія.
На період перехідної моделі, з 04 червня
до 01 вересня 2021 року, лікарі закладів охорони здоров’я матимуть право
видавати паперові листки непрацездатності, а також формувати медичні висновки
про тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією їх у е-лікарняний.
!!! Звертаємо увагу, що отримання е-лікарняного не впливає на
процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення.
Комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та
зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію
(уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від
19.07.2018 № 13.
!!! Фонд прийматиме заяви-розрахунки ОКРЕМО за кожним видом листків
непрацездатності.
Матеріальне забезпечення по листкам непрацездатності, що
продовжуватимуть надходити до роботодавців на
звичайних бланках, необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку,
затвердженою Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України, затвердженим постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 № 12.
Матеріальне забезпечення по е-лікарняних
необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, затвердженою Порядком
фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення
застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих
виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України, затвердженим постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 № 12, з урахуванням наступного:
1.У е-лікарняного відсутня серія,
але йому присвоюється унікальний номер.
*Єдиний реєстраційний номер
листка непрацездатності - унікальний номер, який формується та присвоюється
автоматично за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складається з
цифр, що утворюють числа натурального ряду, шляхом додавання одиниці до
останнього наявного номера, та за яким може бути ідентифіковано випадок
тимчасової непрацездатності та всі пов’язані з ним документи в реєстрі.
2. В е-лікарняному оновились причини непрацездатності.
*Причина непрацездатності -
відомості щодо страхового випадку, настання якого зумовило тимчасову
непрацездатність, які містяться в записі про тимчасову непрацездатність.
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