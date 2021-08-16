Фінансові реалії та перспективи

Нещодавно міністр фінансів С.Марченко набрався мужності й відкрито розповів про деякі аспекти економічної ситуації в нашій країні. По-перше, він зазначив, що у держбюджеті закладався показник інфляції в розмірі 7,3%, а нині по факту є 9,5. Тобто гроші знецінюються швидше, ніж очікувалося, ціни на основні товари стрімко зростають. (Цукор коштує майже 30 гривень за кіло, а соняшникова олія - понад 60 грн за літр. Це дорожче, ніж у країнах Європи. Дожилися, за кордон продаємо 6,9 мільйона тонн на рік цієї золотистої продукції, а українцям її продають дорожче, ніж європейцям). По-друге, в держбюджеті з коштами відверто сутужно. За словами міністра, «дірки» у скарбниці намагаються латати, випускаючи облігації внутрішньої державної позики. Це ті ж таки кредити, але під високі відсотки (11-12%). Запозичені мільярди доведеться повертати в майбутньому дітям і онукам звичайних українців.
Разом з цим непроста ситуація починає складатися в сфері виплати населенню субсидій на житлово-комунальні послуги. Ще кілька років тому таку державну допомогу отримували до 7 мільйонів людей. А тепер – менше трьох мільйонів. Також у цьогорічному держбюджеті передбачено на виплату субсидій лише 35 мільярдів гривень (колись було удвічі більше). Виникає логічне запитання: невже останнім часом наші співгромадяни настільки розбагатіли, що вже спроможні самі сплатити за «комуналку»? Міністр фінансів констатував: станом на 4 серпня кошти, передбачені на субсидії, використані на більш як 88%. А решток вистачить хіба до жовтня включно. Можливо тому, в уряді виникла ідея – з 1 жовтня скасувати так звані карантинні норми споживання газу, електрики тощо. Це призведе до зменшення як кількості отримувачів субсидій, так і зменшення загальної суми витрат на соцзахист населення. (Єдиний виняток – карантинні норми діятимуть лише в областях, віднесених до червоної зони епідемічної безпеки. Тут уже невідомо, що краще: хворіти на коронавірус чи сплачувати більше за комунальні послуги. І перше, і друге – дороге задоволення).
За інформацією начальника Сновського відділу соцзахисту населення Олесі Гориченко, станом на березень 2019 року в нашій громаді налічувалося 3164 отримувача субсидій, які отримали 6 мільйонів 908 тисяч гривень. Натомість у березні 2021 року субсидантів стало менше – 2778. Однак через підвищення тарифів їм було виплачено вже 7 млн 148 тис. грн. Як воно буде далі – прогнозувати складно. Ситуація проясниться ближче до листопада.
Відділ реалізації державної соціальної підтримки управління соцзахисту населення Корюківської райдержадміністрації нагадує, що відповідно до рішення уряду від 19 травня таким категоріям домогосподарств, яким житлова субсидія: надавалася у грошовій безготівковій формі; була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; внутрішньо переміщеним особам; була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації, необхідно особисто звернутися до 1 жовтня з новим пакетом документів для призначення житлової субсидії на наступний період.
Решті домогосподарств призначення житлової субсидії на наступний період проводиться без звернень.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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