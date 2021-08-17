Ще й третя платіжка за газ?

Наші читачі пам’ятають, скільки емоцій і запитань викликало у споживачів газу надходження відразу двох платіжних повідомлень: за отримане блакитне паливо і за його доставку. Люди дивувалися, навіщо так заплутувати процес? До того ж від них вимагають сплачувати наперед. Наприклад – платню за розподіл газу у серпні треба внести ще до 20 числа цього місяця. Причому газова фірма з якоїсь причини сама прогнозує, скільки споживач отримає і «спалить» газу в поточному місяці. Реальна ситуація: домогосподарство споживає 30 кубометрів на місяць, а йому виставляють рахунок за 140.
Нещодавно жителі багатоквартирних будинків у Сновську побачили, як працівники газоторговельної комерційної структури міряли газові труби. Звісна річ, це викликало ряд запитань. Часткову відповідь люди отримали офіційно – у вигляді інформповідомлення на звороті платіжки за газ. Стосувалося воно співвласників багатоквартирних будинків. Отже, газівники стверджують, що Верховна Рада внесла зміни до Закону «Про житлово-комунальні послуги». Тепер споживачі мають укласти додаткові договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Річ у тім, що у тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішніх газових мереж. Так вирішили столичні посадовці, які засідають у Національній комісії регулювання енергетики та комунальних послуг.
Тобто газівники вважають: за труби під землею і до будинку вони відповідають, а ось від поверхні й до квартири – ні. Відповідно, акціонерне товариство «Чернігівгаз» хоче, щоб кожен споживач платив за техобслуговування внутрішньобудинкових мереж по 300 гривень на рік. Але при цьому ремонт цих мереж і лічильників у разі чого доведеться оплачувати окремо. Єдина втіха – підписання договору з АТ «Чернігівгаз» є справою добровільною.
Природньо, що газівники тлумачать нововведення до законодавства на свою користь. Зрештою, йдеться про їхні прибутки. Зараз вони надумали виставити третю платіжку. Мине трохи часу – можуть вигадати ще щось і людям принесуть четверту квитанцію. Це бізнес, нічого не поробиш. Але чому нинішні правителі дозволяють таке робити? Ось є депутат Верховної Ради від нашого округу Максим Зуєв (фракція «Слуга народу»). Він так зайнятий своєю парламентською діяльністю, що вже майже рік не з’являється в Сновську. Відповідно, виборці не можуть почути від цього обранця пояснень – чи захищає він насправді народні інтереси. Хоча його можна зрозуміти. Звісно, приємного мало – відповідати на гострі запитання згуртованого колективу пенсіонерів з якоїсь двоповерхівки біля хлібозаводу. Однак статус парламентаря зобов’язує спілкуватися з громадянами. Хоча б інколи. Зрештою, газета «Промінь» не уповноважена на законодавчу ініціативу. А ось Зуєв може впливати на ситуацію… І протидіяти тим процесам, які мають на меті скубти простий народ.
Найголовніше ж інше. Коли з вівці злупили шкуру – вона вже не пручається. Тобто обурюватися і відстоювати свої інтереси людям треба ще до того, як парламент, уряд чи Президент утнуть якусь нову дурницю. Бо коли підписані всі документи – заперечувати вже пізно. Система так чи інакше змусить виконувати діючі закони. Тому діяти треба на випередження, не даючи верховним правителям розслабитися. Адже, за великим рахунком, вони дійсно бояться народного гніву.
Олег
МІРОШНИЧЕНКО
P.S. У вівторок «Промінь» звернувся із запитом до АТ «Чернігівгаз» стосовно питань, порушених у цій статті. Відповідь досі так і не надійшла…
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