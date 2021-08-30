Про двох браконьєрів

Про те, що браконьєри вже давно і систематично винищують рибні ресурси у водоймах Сновщини – жителі нашого краю добре знають. Будь-який звичайний рибалка може розповісти, наскільки збідніла річка Снов протягом останніх десяти років. Правоохоронці ж ввічливо роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Однак на початку серпня, а саме – 10 числа, під селом Гірськ сталася справді небуденна подія – інспектори Чернігівського рибоохоронного патруля затримали електровудників.
Отже, на гарячому попалися двоє місцевих любителів швидкої наживи. Вони пересувалися на моторному човні й електровудкою глушили рибу. До місця злочину зловмисники прибули на зеленому автомобілі «Нива». Їхньою здобиччю стали 121 щука, 64 плітки, 23 окуні, 17 плоскирок, 16 червоноперок, 16 головнів, 6 лящів, 4 лини, 3 білизни, 3 соми, 7 в’язів. Загальна вага браконьєрського улову сягнула майже п’ятдесяти кілограмів. За попередньою оцінкою збитки природі України склали понад 50 тисяч гривень.
Незаконні знаряддя лову вилучені. Матеріали на браконьєрів мають бути передані до Корюківського райвідділу поліції, який і повинен займатися розслідуванням. Принаймні, якщо побачить у діях браконьєрів кримінал. Хоча не виключено, що з часом хтось вирішить, ніби риба померла сама, електровудка – насправді звичайний акумулятор, а ненажерливі винищувачі нашої природи – добропорядні громадяни. Газета «Промінь» слідкуватиме за перебігом цієї історії і поінформує читачів про її результати.
Також варто нагади всім, хто купує рибу в браконьєрів: своїми діями ви спонукаєте різних негідників до скоєння нових злочинів і руйнування місцевої екологічної системи. Адже електровудки вбивають не лише рибу, а й усе живе у воді. Особливо у період нересту. Чого ж дивуватися, коли інколи нормальні рибалки повертаються додому без улову. Бо майже все живе у річках вибите браконьєрами. І ще один момент. Електровудковий «промисел» можливий лише за байдужості жителів місцевої громади. Мовчання у відповідь на злочин фактично є плювком у майбутнє. Те майбутнє, коли якийсь хлопчак з поплавковою вудкою не зможе нічого впіймати у річці…
До речі, номери телефонної гарячої лінії Чернігівського рибоохоронного патруля: (099) 112-13-44, (0462) 93-75-57. Дзвоніть, повідомляйте і долучайтеся до наведення порядку на водоймах рідного краю.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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