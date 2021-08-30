Тенденції газопостачання

Нещодавно редакція «Променя» отримала відповідь на інформаційний запит до акціонерного товариства «Чернігівгаз». Роз’яснення надала начальник управління зовнішніх комунікацій О.Конопацька-Плєхова. Коротко нагадаємо: мова йде про те, що газова компанія хоче, аби жителі багатоквартирних будинків сплачували додатково по 300 гривень на рік за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Отже, спочатку газета поцікавилася, скільки споживачів газу Сновщини відгукнулися на пропозицію газопостачальників?
1. Станом на 13.08.2021 року 71 побутовий споживач уклав договір на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з оператором ГРМ АТ «Чернігівгаз» по Сновській дільниці. Також споживачі можуть укладати договори на проведення технічного обслуговування з будь-якою іншою компанією, яка має дозволи на проведення таких робіт.
Наступне питання – що слід вважати внутрішньобудинковою мережею?
2. Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається відповідно до кодексу ГРМ в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі – це всі газові мережі від вентиля на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків та всередині приміщень, підключене до них обладнання.
Яка рентабельність (тобто прибутковість) закладена у послугу вартістю 300 грн на рік?
3. Наразі АТ «Чернігівгаз» пропонує послугу технічного обслуговування внутрішніх мереж у приватних будинках, квартирах та багатоквартирних будинках на ринкових умовах. До вартості послуги входять виїзд до клієнта, тобто транспортні витрати, оплата праці фахівців, які проводять обслуговування, спеціалізоване обладнання (наприклад, прилад для виявлення витоків газу – течошукач) та податки, які сплачує компанія. (Як бачимо, АТ «Чернігівгаз» ухилилося від прямої і конкретної відповіді. – Ред.).
Чи можуть споживачі розраховувати на оформлення субсидії на таку послугу?
4. Надання пільг і субсидій та перелік послуг, на які вони поширюються, належить до компетенції органів соціального захисту населення, тому з даним питання потрібно звернутися до їх представництв.
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