понедельник, 1 февраля 2021 г.

Нові обмеження діятимуть протягом найближчого місяця, починаючи з 25 січня, і до 28 лютого. Режим карантину буде той, який передбачався у грудні минулого року

 Заборонено: проведення масових  заходів у закладах освіти за участі дітей з більш ніж одного  класу чи групи і присутності відвідувачів; проведення  в закладах громадського харчування святкувань  і бенкетів;

проведення спортивних, культурних та інших масових заходів, більш  ніж з 20 учасниками – окрім офіційних змагань без глядачів; наповнювати зали кінотеатрів більш ніж на 50% місць;  перевезення пасажирів у транспорті більше, ніж кількість місць для сидіння; робота закладів громадського харчування від 23-00 до 7-00, розрахунки там припиняються після 22-00, за столом мають перебувати не більше чотирьох дорослих осіб. Дискотеки і нічні клуби наразі ще не розпочнуть свою роботу. Разом з цим дозволена робота спортивних залів, якщо там на одну особу припадає мінімум 20 кв. м загальної площі. Перебуваючи в громадських будівлях  і транспорті, люди мають носити маски, а на  вулиці – тримати при собі документи, які посвідчують особу. Заклади освіти призупинять роботу, якщо  понад 50% учнів та персоналу потрапили на самоізоляцію. Загалом же всі ці обмеження дають  належний ефект у протидії поширенню коронавірусної інфекції лише за умови сумлінного  дотримання громадянами ще кількох простих правил:  носити захисну маску, зберігати дистанцію між людьми хоча б у півтора метра, не забувати про гігієнічні вимоги – мити руки з милом. І обов’язково  - дбати про зміцнення своєї імунної системи. (Здорове і повноцінне харчування, зокрема – вітамінізований раціон. Пийте чай з лимоном – можливо, це зменшить ризик «підхопити» COVID-19).

Автор: на

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