Нові обмеження діятимуть протягом найближчого місяця, починаючи з 25 січня, і до 28 лютого. Режим карантину буде той, який передбачався у грудні минулого року

Заборонено: проведення масових заходів у закладах освіти за участі дітей з більш ніж одного класу чи групи і присутності відвідувачів; проведення в закладах громадського харчування святкувань і бенкетів;проведення спортивних, культурних та інших масових заходів, більш ніж з 20 учасниками – окрім офіційних змагань без глядачів; наповнювати зали кінотеатрів більш ніж на 50% місць; перевезення пасажирів у транспорті більше, ніж кількість місць для сидіння; робота закладів громадського харчування від 23-00 до 7-00, розрахунки там припиняються після 22-00, за столом мають перебувати не більше чотирьох дорослих осіб. Дискотеки і нічні клуби наразі ще не розпочнуть свою роботу. Разом з цим дозволена робота спортивних залів, якщо там на одну особу припадає мінімум 20 кв. м загальної площі. Перебуваючи в громадських будівлях і транспорті, люди мають носити маски, а на вулиці – тримати при собі документи, які посвідчують особу. Заклади освіти призупинять роботу, якщо понад 50% учнів та персоналу потрапили на самоізоляцію. Загалом же всі ці обмеження дають належний ефект у протидії поширенню коронавірусної інфекції лише за умови сумлінного дотримання громадянами ще кількох простих правил: носити захисну маску, зберігати дистанцію між людьми хоча б у півтора метра, не забувати про гігієнічні вимоги – мити руки з милом. І обов’язково - дбати про зміцнення своєї імунної системи. (Здорове і повноцінне харчування, зокрема – вітамінізований раціон. Пийте чай з лимоном – можливо, це зменшить ризик «підхопити» COVID-19).
Комментариев нет:
Отправка комментария