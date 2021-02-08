Адмінреформа: правоохоронний аспект

У січні цього року жителі Сновська звернули увагу на незвичну малолюдність біля будівлі місцевої поліції. І машин на стоянці там поменшало, і правоохоронці тепер не часто потрапляють на очі. У чому ж причина?
Виявляється, органи внутрішніх справ без будь-якого перехідного періоду вирішили реорганізувати свою структуру у відповідності до нового адміністративно-територіального устрою. Якщо центр великого району в Корюківці, то й керівництво відділу поліції має бути в цьому місті. Ось і вся логіка. А що залишилося в Сновську?
Розповісти детальніше про зміни «Промінь» попрохав капітана Євгена Литвиненка. Наразі він тимчасово виконуючий обов’язки начальника сектора поліцейської діяльності у Сновську. За його словами, на початку року внаслідок проведеної реорганізації значна частина особового складу місцевої поліції отримала нове місце служби – у Корюківському районному відділі. Передовсім це торкнулося слідчих, дізначів, оперуповноважених розшуку. На місці залишилися співробітники чергової частини, групи реагування патрульної поліції, дільничні інспектори і персонал ізолятора тимчасового тримання (тобто в’язниці). Також приїжджає і кілька днів на тиждень веде прийом інспектор дозвільної системи. Тепер у разі необхідності слідчо-оперативна група виїжджає на нашу місцевість з Корюківки.
Для всіх наших поліцейських, які потрапили під заходи реорганізації, були знайдені посади в інших підрозділах органів внутрішніх справ – переважно у Корюківці. Але дехто перевівся до Новгорода-Сіверського або Чернігова.
Начальник митного поста «Сновськ» Василь Шуст розповів «Променю», що на даний час адміністративно-територіальна реформа не позначилася на діяльності митних органів. Як і раніше, суб’єкти зовнішньо-економічної діяльності з Городнянщини, Сновщини, Корюківщини, Менщини та Сосниччини продовжують оформлювати документи через Сновськ. Хоча тепер територія відповідальності нашого поста ніби розділена між двома укрупненими районами - Чернігівським і Корюківським. А ось що дійсно може вплинути на майбутнє місцевих митників – так це внутрішня реорганізація структури Державної митної служби України. Це масштабний процес всеукраїнського рівня, про перебіг і результати якого поки що говорити зарано. Тобто чи збережуться робочі місця для всіх місцевих митників – стане відомо пізніше.
Державна прикордонна служба України представлена в нашій громаді трьома підрозділами – у Сновську, Гірську і Гуті Студенецькій. Структура прикордонників на регіональному рівні завжди мала екстериторіальний характер. Тому зникнення старих і поява нових районів навряд чи матиме значення в даному випадку. Схожа ситуація і з міжрайонним відділенням Служби безпеки України, керівництво якого знаходиться в Сновську. Це приклад того, що статус визначається не межами території, а обсягом визначених завдань.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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