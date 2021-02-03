Середній розмір допомоги по вагітності та пологах від Фонду склав 34,4 тис. гривень

Понад 42 тисячі працюючих українок знаходились у декретній відпустці упродовж 2020 року. Фонд соціального страхування України профінансував для них 4,9 мільярдів гривень допомог по вагітності та пологах.
За
оперативними підсумками минулого року середній розмір декретної допомоги від
ФССУ склав 34,4 тисячі гривень. Така допомога фінансується Фондом та
виплачується застрахованій особі у повному обсязі одним платежем на підставі
листка непрацездатності, який видається з 30 тижня вагітності.
Її
розмір обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на
кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та
пологами. Зазвичай вона триває 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного
дня пологів і 56 днів після пологів). Однак у разі передчасних, багатоплідних
пологів або виникнення ускладнень додатково до основного видається листок
непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за
кошти ФССУ.
Допомога
по вагітності та пологах від Фонду компенсує 100% втраченої заробітної плати
(доходу) незалежно від тривалості страхового стажу жінки та виплачується ФССУ з
першого дня і до закінчення відповідної відпустки.
Водночас,
особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж
менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої
заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за
розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної
плати.
Нагадаємо,
для отримання допомоги, працівниця має передати роботодавцю свій листок
непрацездатності. На його підставі комісія з соцстрахування підприємства має
упродовж не більш ніж 10 днів призначити допомогу, а роботодавець у строк не
більш ніж 5 робочих днів оформити і подати заяву-розрахунок. Саме від дати
подання заяви-розрахунку роботодавцем до Фонду залежить дата фінансування
матеріального забезпечення. Слідкувати за станом фінансування декретних виплат застраховані
особи можуть на телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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