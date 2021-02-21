Троє нових лікарів поповнили колектив лікарні

Нестача лікарів у Сновській центральній районній лікарні – головна проблема, яка турбує населення громади та адміністрацію закладу вже багато років поспіль. Приємно, що за останні роки маленькі зрушення щодо вирішення цього питання все ж таки є. Нагадаємо, торік до лікувального закладу прийшов працювати молодий спеціаліст – лікар-анестезіолог Дарія Петрунько. А вже цього року на початку лютого колектив лікарні поповнився ще трьома новими спеціалістами.
Роман Куценко продовжує сімейну династію лікарів
Серед них – лікар-невролог Роман Куценко (на фото), який одразу був призначений завідуючим неврологічним відділенням. Молодий спеціаліст отримував відповідну освіту у Київському національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, далі здобув післядипломну освіту, півтора роки був інтерном у Київській міській клінічній лікарні №9 та Чернігівській обласній.
Роман Миколайович родом зі Сновська, тому коли у нього з’явилася можливість повернутися у рідне місто та стати для нього корисним – скористався нею.
– Після інтернатури можна було піти за направленням та стати сімейним лікарем, - розповідає спеціаліст. – Та тема сімейних лікарів мене зовсім не цікавила, я мріяв працювати саме неврологом, до того ж знав – у рідному місті його потребують.
До речі, не дивно, що Роман Миколайович обрав собі професію лікаря, адже у його родині і батько, і мати – лікарі. Лікарями працювали і бабуся та дідусь по маминій лінії, а прадідусь був ветеринаром.
До своїх обов’язків молодий спеціаліст приступив лише тиждень тому. Щодня він проводить амбулаторний прийом у поліклінічному відділенні з 12-00 до 14-00. Працює разом із вже досвідченим Анатолієм Чередниченком, який із задоволенням ділиться з молодим колегою усіма тонкощами та складнощами роботи у глибинці.
Молодий спеціаліст на квартиру, яку обіцяють кожному молодому лікарю, не претендує. Говорить, що жити у нього і так є де, а от від підйомних грошей, які також обіцяють, не відмовиться.
Володимир Шевчук на роботі 24 години на добу
Володимир Іванович (на фото) – лікар-уролог І кваліфікаційної категорії, прийшов до Сновської лікарні, маючи за плечима чималий досвід роботи: двадцять років трудився у Чернігівській міській лікарні №2.
Чоловік більше сорока років жив у Казахстані, там він отримав освіту: спершу закінчив медичне училище, далі – університет, а потім ординатуру. Свою медичну кар’єру починав із фельдшера швидкої допомоги, далі трудився у кількох районних лікарнях. Можливо, лишився б працювати у Казахстані і далі, та життєві обставини склалися так, що довелося повертатися до України. Тож з 1997 року він лікував пацієнтів у Чернігівській лікарні.
Чотири року тому Володимир Іванович пішов на пенсію, але сидіти вдома, склавши руки, довго не міг. Тому, коли йому запропонували місце у Сновській ЦРЛ, одразу погодився. Зараз він працює в поліклінічному відділенні на 0,75% ставки (щодня веде прийом з 10 ранку) та в стаціонарному відділенні на 0,25 (з 8.00).
За його словами, те, що він повністю обстежує та в подальшому лікує пацієнта, лише на користь. Адже лікар має знати та розуміти всі тонкощі хвороби, з якою прийшла людина.
Оскільки він живе у Чернігові, тут для нього виділили кімнату (облаштували палату) при лікарні. Тому Володимир Шевчук двадцять чотири години на добу знаходиться у лікувальному закладі. Жартує, мовляв: «Живу тут, при лікарні».
Чоловік розповідає, що в порівнянні з Чернігівською лікарнею тут умови праці, обладнання та інструменти дещо поступаються, але для статусу районної мають хороший рівень.
Сергій Міненко підвищує кваліфікацію
Ще одним лікарем, якого прийняли у штат центральної районної лікарні, став радіолог Сергій Міненко. Проте зараз він направлений на шестимісячне навчання для здобуття кваліфікації рентгенолога.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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