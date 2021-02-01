Вовчий слід на снігу

За традицією, вовче полювання організовується тоді, коли землю вкриває сніг і місцевість перетворюється, немов на відкриту книгу. Бери лише і читай сліди – якщо вмієш. На жаль, дуже давно зник так званий комплектний метод полювання на хижаків – з гончаками-вовкогонами і хортами. Ця майже поетична справа докладно змальована у літературі, але є дороговартісною і потребує професійних знань високого рівня. Тож і доводиться місцевій мисливській громаді обмежуватися звичайним загонним способом, інколи – з окладом прапорцями.
За словами голови райради УТМР Ігоря Мосі, у 2020 році вовки облюбували собі територію біля сіл Нові Млини, Рогізки і Лосева Слобода. За приблизними підрахунками, їх там знаходився майже десяток. Тож і не дивно, що у тамтешніх жителів почали зникати то домашній песик, то індик, то ще щось із свійської живності. У рамках регулювання чисельності хижаків єгерській службі вдалося відстріляти кількох сіроманців, проте цього було замало, аби кардинально виправити ситуацію. Зрештою, добути вовка в хащах або у зарослих високим бур’яном полях – справа напрочуд складна. Хоча навіть за таких умов мисливці з Лосевої Слободи вполювали ще пару хижаків.
І ось у січні нарешті випав сніг… Від сільського старости Нових Млинів Віктора Щербини надійшов сигнал, що практично на городах під Лосевою Слободою виявлено свіжий вовчий слід. Цього разу на місце події для допомоги місцевим мисливцям прибуло майже тридцять їхніх колег зі Сновська, Смячі та Кучинівки. В урочищі Бардашове вони оцінили ситуацію, розставили на номери стрільців, а четверо загоничів пішли «топтати сніг». Навколо – поля, самосійка, болото. Незабаром на мисливців вийшов вовк. Він побіг уздовж стрілецької лінії. Після перших двох пострілів залишив за собою червоний слід на снігу, але продовжив тікати. На наступному «номері» йому «додали» свинцю. Однак звір виявився дуже міцним на рану і зміг усе ж таки зникнути. Хоча, судячи з ймовірних поранень, він навряд чи потім вижив. До речі, надалі під час полювання були виявлені сліди ще трьох хижаків. Можливо, наполохані стріляниною, вони вирушили на пошуки більш спокійного місця. Рухалися в напрямку Займища…
Слід зазначити, що вовки під Лосевою Слободою поводилися трохи дивно. Жили неподалік села, не дуже й боячись людей. Існує припущення, що цей виводок може бути результатом в’язки з собакою-волоцюгою.
Торік на Городнянщині мисливці добули сімох вовків, на Менщині – жодного. А на Сновщині в угіддях УТМР впольовано 7 сіроманців. На рахунку єгерів 40 лисиць, звичайних мисливців – 32. Також у 32 випадках вдало завершилося полювання на єнотовидних собак.
Олег
МІРОШНИЧЕНКО
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