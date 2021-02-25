Здійснення страхових виплат, зміни в сплаті ЄСВ і подання звітності обговорили на нараді

У виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України в онлайн режимі відбулась робоча нарада з питань матеріального забезпечення і страхових виплат. Захід пройшов під головуванням начальниці управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції Фонду Світлани Зарубіної за участі керівництва і профільних фахівців управлінь ВД Фонду в областях і місті Києві. Також у нараді взяли участь заступниця начальника управління – начальниця відділу матеріального забезпечення Ганна Харченко, заступниця начальника управління – начальниця відділу аналітики Лариса Сенюк, начальниця відділу страхових виплат Тетяна Кичма та заступник начальника відділу матеріального забезпечення Артур Чередник.
Зокрема,
було обговорено призначення страхових виплат медичним працівникам та членам їх
родин у разі гострого професійного захворювання на COVID-19.
За словами Світлани Зарубіної, фахівці Фонду мають продовжувати приділяти
пріоритетну увагу особам, які мають право на страхові виплати, надавати
консультації і допомогу у зборі необхідних документів, максимально оперативно
здійснювати призначення виплат.
Також
було надано рекомендації щодо процедури верифікації страхових виплат і
механізму її проведення.
Заступниця
начальника управління – начальниця відділу матеріального забезпечення Ганна
Харченко розповіла про особливості надання матеріального забезпечення у зв’язку
із законодавчими змінами. Зокрема, в частині змін у сплаті єдиного соціального
внеску фізичними особами-підприємцями, самозайнятими та членами фермерських
господарств.
«Ці
категорії осіб звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо за основним місцем
роботи єдиний внесок за них було сплачено роботодавцем. Крім того, самозайняті
особи звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони провадять незалежну
профдіяльність як ФОП. Також, якщо зазначені категорії осіб отримують пенсію за
віком або за вислугу років, мають інвалідність, досягли пенсійного віку та
отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу, вони можуть бути
платниками ЄСВ виключно на добровільних умовах», – говорить Ганна Харченко.
У
зв’язку із зазначеним, право на отримання матеріального забезпечення від ФССУ
для цих осіб має особливості, оскільки застрахованою особою вважається особа,
яка сплатила або за яку сплачено роботодавцем єдиний внесок.
Так,
якщо у місяці, в якому зазначені особи не сплачували ЄСВ, тобто не були
застрахованими, вони захворіли, отримали невиробничу травму, або настав 30
тиждень вагітності, право на матеріальне забезпечення не набувається.
Самозайняті особи, зареєстровані як ФОП, набувають право на матеріальне
забезпечення лише як фізичні особи-підприємці.
Особи, які отримують пенсію за вислугу років, набувають право на
отримання матеріального забезпечення від Фонду за умови добровільної участі у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплати ЄСВ.
При
цьому, при обчисленні середньоденного доходу для розрахунку суми матеріального
забезпечення від Фонду, періоди несплати ЄСВ не виключаються із розрахункового
періоду. Водночас, допомога по вагітності та пологах для таких осіб незалежно
від визначеного розміру середньоденного доходу не може бути меншою за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового
випадку.
Також
Ганна Харченко звернула увагу на зміну порядку подання звітності про
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, яка набула чинності з 01 січня 2021 року. Зокрема, передбачено
щоквартальне подання звітності про нарахування єдиного внеску замість
щомісячної звітності (наказ Міністерства фінансів від 15.12.2020 № 773).
Таким
чином, задля недопущення порушення прав застрахованих осіб на своєчасне
отримання виплат, Міністерством фінансів було запроваджено Розрахунок та
додатки до нього, що містять персоніфіковані відомості, з типом «Звітний» як
«Довідковий».
Відповідно
до листа Міністерства фінансів від 27.01.2021 № 11220-02-62/2362,
Розрахунок та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» подаються
роботодавцем у разі необхідності призначення застрахованим особам поза межами
звітного щоквартального періоду пенсій,
матеріального забезпечення або страхових виплат. Така звітність подається
виключно по тим особам, яким необхідно призначити виплати.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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