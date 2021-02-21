Минулого тижня місто Славутич знову перетворилося на епіцентр спортивних пристрастей. Дванадцять команд з різних областей України стали учасниками триденного турніру з футзалу. (Вік спортсменів – 12-13 років). У стартовому матчі представникам Сновська дістався дуже сильний суперник (майбутній переможець змагань) з Броварів. Гра з ним завершилася внічию (1:1).
У другій зустрічі наші юні футболісти не залишили жодного шансу господарям поля – «Славутичу-09» - і перемогли їх з рахунком 11:1. Також напрочуд упевнено обіграли і чернігівську «Десну» - 7:0. Проте через кращу різницю забитих і пропущених голів лідером підгрупи стали броварчани. Вони ж і пройшли до фінального етапу змагань. Нашим хлопцям не вистачило лише одного забитого гола, щоб надалі боротися за призові місця. У подальших матчах команда зі Сновська розійшлася внічию з однолітками-менянами (2:2) і поступилася «Броварам-2» (1:7). Попри продемонстрований хороший рівень гри сновським футболістам пощастило менше з реалізацією гольових моментів. Загалом змагання видалися доволі виснажливими з емоційної точки зору. Здобуте VI місце далеко не у повній мірі відображає потенціал нашої команди.
Як розповів «Променю» тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, кращим гравцем поміж сновчан визнано Назара Петренка. А допоміг в організації поїздки до Славутича депутат облради Олександр Якубін.
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