Зростання кількості листків непрацездатності та посилення контролю за обґрунтованістю видачі лікарняних обговорили на нараді

Кількість працівників, які тимчасово втратили працездатність у 2020 році, зросла на 225 тисяч осіб за оперативними підсумками минулого року. Для них Фондом соціального страхування України компенсовано втрачений за час лікування, самоізоляції і догляду за хворими дітьми заробіток на загальну суму 12,4 млрд гривень, що на 2,6 млрд грн, або 26,9% більше порівняно з 2019 роком.
Про
це повідомила заступниця директора виконавчої дирекції ФССУ Владислава Хижняк
на селекторній нараді із керівництвом і фахівцями управлінь ВД Фонду в областях
і місті Києві. Участь у заході також взяли начальниця управління матеріального
забезпечення та страхових виплат виконавчої дирекції Фонду Світлана Зарубіна,
заступниця начальника управління – начальниця відділу медичної експертизи
Марина Біляєва та інші.
Стрімке
зростання кількості листків непрацездатності у 2020 році спостерігалось з осені
минулого року та, відповідно до результатів проведеного аналізу, здебільшого
пов'язано із поширенням в Україні коронавірусної інфекції.
«Кількість
листків тимчасової непрацездатності, наданих до Фонду на оплату, почала
зростати з вересня минулого року, щомісячне зростання до попереднього місяця у
жовтні склало 48%, у листопаді 42,9%, а в грудні 26,4%. При цьому динаміка зростання кількості
лікарняних подібна до динаміки зростання кількості підтверджених випадків
інфікування COVID-19 і, як наслідок, відсторонення від роботи осіб, які були у
контакті з інфікованими, направлення їх на самоізоляцію під медичним наглядом»,
– зазначила Владислава Хижняк.
Також
збільшення кількості осіб, які знаходились на оплачуваному за кошти ФССУ
лікарняному у 2020 році, пов’язано із обмеженням планових госпіталізацій, що
призвело до зростання випадків загострень хронічних захворювань.
Так,
у грудні минулого року до Фонду соціального страхування України надійшла
рекордна кількість листків непрацездатності – 714,3 тисячі, що у 2,2 рази
більше ніж у тому ж місяці 2019 року. З них 635,2 тис. лікарняних видані у
зв’язку із загальними захворюваннями, до яких належить також і захворювання на
COVID-19.
За
словами Владислави Хижняк, зростання пов'язано як із поширенням пандемії і
сезонними захворюваннями, так і з зовнішніми факторами – зокрема, порушенням
строків подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних окремими
страхувальниками, внаслідок чого до заяв-розрахунків, поданих роботодавцями у
грудні, були включені листки непрацездатності за жовтень–листопад.
Водночас,
начальниця управління матеріального забезпечення та страхових виплат Світлана
Зарубіна звернула увагу управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях на
потребу пришвидшити прийом заяв-розрахунків від роботодавців з метою
прискорення надання матеріального забезпечення застрахованим особам.
«Крім
того, наявні прецеденти неналежного контролю з боку органів охорони здоров’я
відповідних рівнів за дотриманням ліцензійних умов лікарями, які провадять свою
діяльність з медичної практики як ФОП, а також контролю за проведенням ними
експертизи тимчасової непрацездатності. Це призвело до зростання кількості
листків непрацездатності, які були видані лікарями – фізичними
особами-підприємцями», – говорить Владислава Хижняк.
Вона
зазначила, що потребує посилення робота фахівців щодо контролю за використанням
коштів Фонду у рамках впровадження ризик-орієнтованих підходів до проведення
перевірок. Їх метою є здійснення
упереджувальних заходів щодо недопущення випадків необґрунтованої видачі та
продовження листків непрацездатності, а не констатація їх наслідків.
Одним
із механізмів вдосконалення контролю за здійсненням видачі первинної медичної
документації і виплат матеріального забезпечення залишається впровадження
Електронного реєстру листків непрацездатності.
За
словами Марини Біляєвої, Фондом здійснено всі необхідні кроки для початку
роботи реєстру, зокрема, затверджено протоколи інформаційної взаємодії,
технічні вимоги, внесено зміни до інформаційної системи Фонду, проведено
тестову передачу даних. Крім того, було напрацьовано проект закону, яким
передбачено створення служби страхових експертів-лікарів, на яких буде
покладено проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків
непрацездатності.
Запуск
Електронного реєстру дозволить унеможливити видачу фальсифікованих лікарняних,
а закладені в перевірки рандомні і екстериторіальні принципи виключають
корупційні ризики.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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