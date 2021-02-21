Годівнички для птахів

Нещодавно Сновська ЗОШ №1 долучилася до всеукраїнської акції «Нагодуй птахів узимку». Хлопці 5-Б та 9-А класів на уроках трудового навчання разом зі своєю вчителькою Вірою Шутько зробили власноруч дванадцять годівничок та повісили їх на шкільному подвір’ї. Дуже приємно, що молоде покоління не лишається байдужим до природи та має бажання допомагати птахам у тяжкий для них час.
До речі, від голоду та холоду взимку страждають цілковито всі птахи. Хотілося б, щоб жителі Сновщини взяли приклад із школярів і також долучилися до підгодовування пернатих. Взяти хоча б диких голубів, які живуть у центрі Сновська. Без людської участі їм дуже важко виживати: сміттєві баки і звалища не забезпечують їх якісним харчуванням, тому ці птахи особливо потерпають від голоду. Стараються підгодовувати їх продавчині продуктових магазинів, розташованих поруч, та для них цього замало… Тож, люди! Не будьте байдужими до проблеми цих пташок і пам’ятайте – жменя зерна може врятувати чиєсь маленьке життя.
Тетяна ЛИТВИН
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