Дороги на Сновщині розчищали майже цілодобово

Тиждень тому в Україну прийшла справжня зима. Майже всі міста країни засипало снігом і вдарили морози. У більшості з них сніг падав з ранку до самої ночі. Не винятком став і наш Сновськ. Справжня заметіль почалася ще 27 січня і тривала майже без перепочинку два дні. Далі – маленька перерва і знову пішов сніг. Для дорожників і комунальної служби роботи додалося – тільки встигай розчищати проїжджу частину та тротуари.
Так, за словами заступника міського голови Сергія Силенка, комунальники, незважаючи на негоду, вже з 4 ранку приступили до розчищення доріг. Було залучено чотири одиниці техніки комунального підприємства «Сновська ЖЕД», а також грейдер та трактор МТЗ-82 ДП «Сновськрайагролісгосп».
Активно розчищали вулиці від снігу і у селах громади. Зокрема, у Кучинівці працювала техніка приватного підприємця Михайла Булденка, у Старих Боровичах розчищено всі вулиці трактором ТОВ «АлітаЕко», у чотирьох селах Сновського старостинського округу працювала техніка ДП «Сновськрайагролісгосп» (директор Олександр Скороход). У Єліному дороги від снігу чистив трактор ТОВ «Чернігівське полісся Плюс» (директор Володимир Жолобецький), у Тур`янському, Тихоновицькому, Хотуницькому старостинських округах та Заріччі розчищала вулиці техніка ПСП «Прогрес» (директор Вадим Сорокін), у Смячі прибирали сніг трактором фермерського господарства «Вольна праця» (директор Олександр Масляний). У Петрівському та Жовідському старостатах працювала техніка ПСП «Яна Плюс», у Займищанському - ФОП Тищенко та Кислуха. У селах Гірськ та Рогізки за розчищення взялися небайдужі селяни, які мали на дворі свою техніку.
За розчищення доріг між населеними пунктами відповідає Служба автомобільних доріг Чернігівщини. Чи вчасно прибрали сніг зі шляхів державного значення, «Промінь» поцікавився у фахівця служби по зв’язках із громадськістю Аліни Левочко.
Вона розповіла, що в межах Сновської ОТГ на дорогах державного значення працювало п’ять одиниць спецтехніки: два механізми розчищали покриття, ще два – обробляли протиожеледними матеріалами, працював навантажувач.
Під час ускладнення погодних умов з 28 по 31 січня першочергова увага була приділена дорозі регіонального значення Р-83. В межах Сновської ОТГ це напрямок Городня – Сновськ – Корюківка та Сновськ - Березна. Найскладнішою під час снігопаду була ділянка від Рогізок до Березни, тут через боковий вітер з полів утворювались перемети. Також було проведено роботи з розчистки на дорогах Т-25-48 Сновськ – Хрінівка та Т-25-48 Сновськ – Єліне.
Другого лютого техніка працювала на напрямку Камка – Нові Боровичі (ділянка дороги Т-25-18 Сновськ – Єліне) та на дорозі Т-25-48 Сновськ – Єліне поблизу с. Тур’я. Третього лютого додатково обробляється піщано-сольовою сумішшю ділянка Сновськ – Березна (дорога Р-83).
Наразі проїзд дорогами державного значення по Сновській ОТГ забезпечений. Заторів і припинення руху через ускладнення погодних умов не було.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації на дорогах області та отримання інформації про стан проїзду працює цілодобова гаряча лінія диспетчерської Служби автомобільних доріг у Чернігівській області за телефонами: +38(0462)661893, +380952714374.
Тетяна ЛИТВИН
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