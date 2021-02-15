Зуби мудрості є не у кожного

І це – результат еволюційного розвитку людини
Колись своєрідним символом дорослішання вважалася наявність так званих зубів мудрості. З’являлися вони після 20 років. Проте нині ситуація змінилася. Ці зуби починають «різатися» років на п’ять раніше, а в декого вони взагалі відсутні. Науковці вважають, що таким чином виявляє себе процес еволюції. Людство розвивається і поволі стає інакшим.
Олександр Порєчин вже 22 роки працює у сфері стоматології, має досвід роботи як у місті, так і в селах нашої громади. «Промінь» попрохав його поділитися думками про свою професію і дати пораду читачам газети: що потрібно для того, аби людина протягом свого життя не втратила жодного зуба.
– Якщо вести мову про здоров’я зубів, то головний секрет відомий усім ще з початкової школи: їх треба чистити двічі на день, уранці та ввечері. Доречним є використання при цьому і зубної нитки. Після прийому їжі бажано сполоскувати ротову порожнину. Певний ефект має вживання в якості десерту фруктів та овочів – тих таки яблук або моркви. Важливим фактором є повноцінне і здорове харчування. Особливо для дітей, адже нормальне формування зубів вимагає наявності в раціоні продуктів з вмістом кальцію. (Наприклад – сиру). А старовинний засіб підтримання здоров’я ротової порожнини – це часник. Щоправда, ним у наш час користуються не надто часто.
Дуже велике значення має вода, яку люди використовують для приготування їжі та в побуті. У цьому питанні Сновську справді пощастило, адже вода з централізованих джерел постачання, артезіанська, є якісною і відповідає вимогам за вмістом такого елемента як фтор. А ось у селах ситуація з водою не така і це чітко видно за станом зубів жителів сільської місцевості. Хоча й існує різниця між деякими населеними пунктами. Скажімо, у пацієнтів з Тур’ї або Єліного доволі схожі стоматологічні проблеми, натомість у людей з Чепельова така проблематика простежується менше. Можлива причина – ліпша якість води саме у цьому селі.
В ідеалі зуби людини можуть зберігатися протягом усього життя. Однак для цього вона має утримуватися від шкідливих звичок і не забувати про вимоги гігієни. Свого часу в мене був пацієнт, якому минуло вже понад 70 років. Після огляду я констатував: в нього бракує лише одного зуба. (Там стояла коронка). А звернувся він через те, що ще від одного відколовся шматочок, бо цей чоловік надумав… розколоти горіх у роті. Окрім лікування, довелося йому порадити – надалі розбиратися з горіхами за допомогою відповідного інструмента. Ще один цікавий приклад – якось на прийом прийшла 90-річна бабуся з Чепельова. Так у неї всі зуби були на місці. Єдине, що її турбувало – вони помітно стерлися через вельми поважний вік. Не виключено, що у вищезгаданих випадках мала місце хороша спадковість, тобто ці люди отримали міцне здоров’я від батьків.
Так вже склалося історично, що стоматологічний кабінет асоціюється у людей з болем та неприємними відчуттями. Це пов’язане з особливостями анатомії людського організму, зокрема – нервової системи. (До речі, найчутливіший зуб – це ікло, бо в ньому найбільший нерв). Для знеболювання використовуються спеціальні засоби. Тут треба зазначити, що медична наука і фармакологія постійно розвиваються. Якщо наприкінці минулого сторіччя для ін’єкцій використовувався лідокаїн, то тепер є інші, більш ефективні препарати. (Той таки артифрин вітчизняного виробництва). Укол робиться шприцом з дуже тонкою одноразовою голкою. Деякі пацієнти навіть не відчувають, що їм ввели анестетик. У понад 90% випадків відчуття болю при лікуванні не виникає. Однак є певна категорія тих, на кого знеболювальне майже не діє. Одна з ймовірних причин – занадто знервований стан під час візиту до лікаря. Простежується зв’язок: чим більше людина хвилюється, тим менший ефект від анестезії. Тому для належного лікування бажано позбутися негативних емоцій, зайшовши до стоматологічного кабінету.
Для пломбування зубів все ширше використовуються новітні матеріали. Зокрема, так звані композити – суміш з 30% пластмаси і 70% мінерального наповнювача. Після пломбування застосовується фотополімеризатор. (Хто не знає – це ніби маленький ліхтарик, під дією променів якого матеріал твердіє). Хоча й від цементу теж не відмовляються. Звісно, відходить у минуле так званий силідонт – суміш силікатного скла і ортофосфорної кислоти. На його місце приходять інші речовини, більш сучасні, скажімо, склоіономер. Пломби з них тримаються набагато краще і є довговічнішими. Застосування прогресивних технологій спонукає лікарів до професійного зростання і підвищення свого освітнього рівня.
У контексті обговорення проблеми здоров’я зубів місцевого населення варто сказати, що не всі винаходи цивілізації йдуть на користь людям. Масове вживання неякісних продуктів, зокрема – снеків, а особливо – солодких газованих напоїв дуже шкодить зубам. Тому кожен має визначитися, що йому більше до вподоби: секундне задоволення від ковтка «шипучки», чи відсутність зубного болю. Також слід підібрати правильний раціон харчування. І не забувати про несистематичне вживання столової мінеральної води. Якої саме – пораду може дати сімейний лікар. Якщо людина уважно ставиться до стану свого здоров’я – ризик захворіти значно зменшується. Доведено життям.
Записав Олег МІРОШНИЧЕНКО
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