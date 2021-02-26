Лікарняні та декретні від Фонду отримали 2,6 млн працюючих за підсумками 2020 року

Фонд соціального страхування України направив 17,4 млрд гривень на фінансування лікарняних, ізоляції від COVID-19, допомог по вагітності та пологах для працюючих, які тимчасово втратили працездатність упродовж 2020 року. Це на 20,7% або майже 3 млрд гривень більше, ніж за підсумками 2019 року.
Матеріальне
забезпечення від Фонду отримали 2,6 млн застрахованих осіб. Фондом у повному обсязі профінансовано
заяви-розрахунки, подані страхувальниками (роботодавцями) упродовж 2020 року.
Зокрема,
за оперативними даними на допомоги по тимчасовій втраті працездатності (у тому
числі в разі потреби догляду за хворою дитиною і перебування на самоізоляції)
Фонд направив 12,4 млрд гривень. Для здійснення виплат працюючим жінкам, які
знаходились у декретній відпустці у минулому році, Фонд направив 4,9 млрд
гривень. Допомоги на поховання профінансовано на загальну суму 0,05 млрд
гривень.
Порядок отримання матеріального забезпечення
від Фонду:
1.
Отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до
уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для
заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу
застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).
2.
Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства, установи, організації (у строк до 10 календарних днів
приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).
3.
Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє
заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду. На це відведено до 5
робочих днів.
4.
Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду (ми радимо робити це дистанційно),
після чого на її підставі здійснюється перерахування Фондом заявлених коштів на
спеціальний рахунок страхувальника. Дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти
безпосередньо на рахунок роботодавця, застраховані особи можуть у телеграм-каналі
https://t.me/socialfund за тегом #фінансування_страхувальників,
за яким щоденно оновлюється інформація про стан фінансування заяв-розрахунків.
5.
Виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам
здійснюється у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для
виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів від Фонду.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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