Потерпілі отримали понад 34 тис. послуг з лікування, протезування, забезпечення доглядом, ліками тощо за кошти Фонду

Особи зі стійкою втратою працездатності, інвалідністю, що настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, упродовж усього життя або до відновлення здоров’я отримують за кошти Фонду соціального страхування України медико-соціальні послуги.
Зокрема,
ФССУ фінансує для потерпілих на виробництві лікування в закладах охорони
здоров’я всіх прямих наслідків страхового випадку, забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, засобами реабілітації, колясками,
протезно-ортопедичними виробами, медичним доглядом і побутовим обслуговуванням,
медичною реабілітацією, санаторно-курортним лікуванням тощо.
Упродовж
2020 року Фонд направив на фінансування медичних і соціальних послуг 321,2
мільйона гривень. Потерпілим було надано 34 345 послуг.
Крім
фінансування медико-соціальних послуг, у разі настання страхового випадку
внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, ФССУ здійснює
такі виплати:
1)
допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності
або встановлення інвалідності;
2)
одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті
потерпілого;
3)
щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що
компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4)
страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при
тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5)
щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті
потерпілого;
6)
відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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