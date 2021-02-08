Локдаун позаду. Хворих стало менше?

Січень 2021 року видався особливим з декількох причин. По-перше, в Україні оголосили «локдаун» - посилені карантинні обмеження, які мали на меті зупинити стрімке поширення коронавірусної інфекції. Протягом 17 днів не працювала частина закладів торгівлі та сфери обслуговування, деякі інші об’єкти економіки. Локдаун вплинув на функціонування галузей освіти, культури тощо. Навіть на вулицях помітно поменшало людей.
Чи був результат, заради якого населенню довелося терпіти певні незручності, а подекуди – й зазнавати збитків?
Про це ми запитали у лікаря-епідеміолога Сновського відділення лабораторного центру Людмили Первакової. За її словами, у січні 132 жителі Сновщини пройшли ПЛР-тестування для виявлення хворих на COVID-19. У 56 випадках висновки були позитивними, розпочалося лікування цих людей. Найбільша кількість недужих традиційно зафіксована у Сновську – 43. Умовне «друге місце» - у села Гірськ (5). В інших населених пунктах нашого краю реєструвалися поодинокі факти захворювання. Дітей поміж недужих немає. Загалом можна підтвердити, що через сукупність факторів (в тому числі й локдаун) поширення коронавірусної інфекції суттєво знизилося. Схожа тенденція спостерігається і в сусідніх громадах. Стосовно Чернігівської області, то у січні COVID-19 зашкодив здоров’ю майже восьми тисячам наших земляків.
Зібрана інформація дає підстави стверджувати, що основні протиепідемічні заходи (носіння масок, дезінфекція приміщень, дотримання вимог особистої гігієни тощо) дійсно є ефективними у протидії COVID-19. Більше того, ще з минулого року спостерігається зменшення кількості захворювань на кишкові інфекції. Тобто якщо люди серйозно ставляться до свого здоров’я, то це спрацьовує.
Окремо варто торкнутися теми проведення досліджень на виявлення в організмі людини коронавірусної інфекції. Якщо є направлення лікаря – тест робиться безкоштовно. Проте якщо хтось хоче за власною ініціативою перевірити стан свого здоров’я, то він може звернутися до приватної лабораторії. Також і державний обласний лабораторний центр у Чернігові щодня проводить платні обстеження усіх бажаючих. Наприклад, для тих, хто їде за кордон. Результати видаються протягом 12 годин, текст документа – на українській та англійській мовах. Він має мокру печатку установи та QR-код. Вартість такої послуги – трохи більше шестисот гривень. (Хоча торік сума сягала майже двох тисяч).
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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