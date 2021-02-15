понедельник, 15 февраля 2021 г.

Суд взято під охорону

 З цього тижня безпекою  місцевого суду і захистом процесу судочинства від протиправного впливу займатимуться співробітники спеціальної служби судової охорони. Колективу суду їх представив керівник територіального управління ССО в Чернігівській області полковник Олександр Рибак. (Він, до речі, наш земляк, його дитинство минуло на Сновщині).



Райсуд став 12-ою судовою установою в регіоні, яку вже взято під охорону. На черзі – ще більше десяти подібних об’єктів. Це робиться в контексті заходів, спрямованих на забезпечення незалежності судової гілки влади.  Охорона відповідатиме за пропускний режим до приміщення, захист учасників судових процесів і громадський порядок в ме­жах наданих повноважень. У разі виникнення кризових ситуацій передбачене прибуття  групи підтримки ССО з Чернігова.

Співробітники судової охорони розповіли працівникам суду  про особливості несення служби, продемонстрували своє спорядження – від бронежилетів  та захисних шоломів до набору медзасобів для надання першої долікарської допомоги.

Загалом питання охорони судів є дійсно актуальним. На Чернігівщині непоодинокими є випадки спроб пронести в судові приміщення заборонені предмети, намагань порушити порядок під час розгляду резонансних справ.  Щоб адекватно реагувати на можливі протиправні  прояви – і передбачена судова охорона.

Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА

Автор: на
Ярлыки:

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