Суд взято під охорону

З цього тижня безпекою місцевого суду і захистом процесу судочинства від протиправного впливу займатимуться співробітники спеціальної служби судової охорони. Колективу суду їх представив керівник територіального управління ССО в Чернігівській області полковник Олександр Рибак. (Він, до речі, наш земляк, його дитинство минуло на Сновщині).
Райсуд став 12-ою судовою установою в регіоні, яку вже взято під охорону. На черзі – ще більше десяти подібних об’єктів. Це робиться в контексті заходів, спрямованих на забезпечення незалежності судової гілки влади. Охорона відповідатиме за пропускний режим до приміщення, захист учасників судових процесів і громадський порядок в межах наданих повноважень. У разі виникнення кризових ситуацій передбачене прибуття групи підтримки ССО з Чернігова.
Співробітники судової охорони розповіли працівникам суду про особливості несення служби, продемонстрували своє спорядження – від бронежилетів та захисних шоломів до набору медзасобів для надання першої долікарської допомоги.
Загалом питання охорони судів є дійсно актуальним. На Чернігівщині непоодинокими є випадки спроб пронести в судові приміщення заборонені предмети, намагань порушити порядок під час розгляду резонансних справ. Щоб адекватно реагувати на можливі протиправні прояви – і передбачена судова охорона.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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