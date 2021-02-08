Зимові змагання

Минулими вихідними у Сновську була проведена відкрита першість нашої громади з футзалу. Учасниками змагань стали юні футболісти віком 8-9 років з Чернігова («Чернігів 1», «Чернігів 2», «Десна 1», «Десна 2», «Юність»), Гончарівського, Корюківки, Сосниці та Мени.
Команди за жеребом поділили на три підгрупи. На першому етапі представники Сновщини у напруженій грі здобули перемогу над сусідами-менянами з рахунком 5:4. А матч проти «Десни 2» звели внічию – 4:4. Таким чином вони пройшли до фінального етапу змагань. На жаль, там поступилися «Десні 1» (3:7) і «Юності» - 3:4. У підсумку команда зі Сновська посіла ІІІ місце. (З десяти учасників першості). Кращим гравцем поміж сновчан визнано Івана Ткача.
За словами тренера дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Кухаренка, сприяння в проведенні змагань і солодкі подарунки дітям надало керівництво Сновської об’єднаної територіальної громади, а депутат обласної ради Олександр Якубін забезпечив призовий фонд (нагороди).
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