Адмінреформа: тенденції

Наразі зміни, пов`язані з новим адміністративно-територіальним устроєм, відбуваються за не дуже оптимістичним сценарієм. Простіше кажучи, Сновщина втрачає, а Корюківщина набуває. Райдержадміністрація у Сновську незабаром остаточно припинить свою діяльність. Натомість райдержадміністрація в Корюківці матиме збільшений штат. Деяким нашим держслужбовцям будуть запропоновані варіанти працевлаштування у центрі нового і великого району. Лишається розв`язати питання щоденного проїзду на роботу й повернення назад. Мабуть, у столиці думають, що це не проблема: сів у метро на станції «Завод продтоварів» і через двадцять хвилин ти вже виходиш біля «Корюківського будинку культури». З одного боку, ніби й смішно так казати, а з іншого – сумно. Бо за будь-яким скороченням стоять конкретні людські долі. Втрата кимось роботи – ніби абстрактна річ. Однак з часом вона може торкнутися будь-кого…
А що відбувається в інших держустановах?
Андрій КАРАПУТА, начальник Сновського відділу прокуратури:
– Процес адміністративно-територіальної реформи в Україні торкнеться і органів прокуратури. Вже вирішено, що буде створена окружна прокуратура з центром у Корюківці. Ймовірно у лютому цього року відбудуться і зміни у штаті. Згідно з новою структурою у Сновську залишаться три прокурори і секретар. Посада начальника відділу прокуратури не передбачена. Також скоротять посаду водія. (Зараз він працює на пів ставки).
Роман СИЛЕНКО, в.о.начальника райсектора управління Державної служби надзвичайних ситуацій:
– Попри зміни в адміністративно-територіальному устрої хочу заспокоїти мешканців Сновщини – місцева пожежна частина буде збережена. Однак в її штаті скоротять одну посаду. Також передбачене скорочення посади начальника сектора УДСНС. Центр відділу нашої структури знаходитиметься в Корюківці.
Аналогічні процеси на початку 2021 року можуть розпочатися і в деяких інших силових структурах. Скажімо, райвійськкомат (тепер називається – територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) скоріш за все теж буде приєднано до аналогічної установи у Корюківці. У Сновську, напевно, залишиться якесь представництво з дещо нижчим статусом, ніж раніше. Посада керівника належатиме до категорії «капітанської» або «майорської». Можливе і скорочення штату. Тут слід згадати, що минулої осені у військкоматі вже відбулося певне зменшення чисельності військовослужбовців. І взагалі – у далеке минуле відійшли часи, коли там була навіть посада кухаря…
У наступному номері «Промінь» розповість про зміни, які вже торкнулися місцевого відділення поліції.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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