Як доїхати до Корюківки?

Найпростіший спосіб – винайняти таксі. Коштує така послуга 250 гривень. Хтось може подумати, що до сусіднього райцентру жителі нашої громади їздять дуже мало, тож і обговорення цієї теми не є актуальним. Аж ні. З кожним роком збільшується кількість справ, які сновчанам доводиться вирішувати саме у Корюківці. Згадаймо хоча б візити до тамтешньої лікарні. Консультації, обстеження, операції і те ж таки лікування – ось люди туди і вирушають. А за ними – родичі та друзі, які хочуть провідати пацієнтів. Також є й ті, хто їде на роботу – працівники підприємств і установ, керівні органи яких були перенесені до Корюківки. Колись першими освоїли цей напрямок податківці. Згодом до подібного методу вдалися й інші люди – наприклад, з району електричних мереж. У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою і перенесенням центру району до сусідів у Сновську вже триває скорочення штатів по різних держустановах. І деяким працівникам пропонують роботу в Корюківці. Навряд чи хтось перебереться туди жити. Тож їм доведеться п’ять днів на тиждень зранку вирушати в дорогу, а ввечері вертатися назад. Звісна річ, хто має машину і колег, які згодні робити спільні фінансові внески для поїздок, проблему розв’яже. Але все ж таки автобусне сполучення між містами справді потрібне.
Від Сновська до Корюківки – близько 25 кілометрів. Ще не так давно через наше місто курсували автобуси з Чернігова на семенівський і корюківський напрямки. Якщо подивитися на старий розклад, що висить на закритій автостанції, рейсів було аж шість. Найперший – о 08 год. 42 хв., а останній – о 18 год. 48 хв. Однак з часом ситуація змінилася. Регулярними гостями у нас лишилися семенівські автобусники. А ось деякі корюківські заїжджають до Сновська лише у тому разі, якщо в салоні є пасажири – сновчани. А як ні – то минають Великий Щимель і їдуть собі далі. Тобто з нашого міста до Корюківки гарантовано вже не виїдеш.
Про перспективи налагодження зручного за графіком транспортного сполучення між Сновськом та Корюківкою «Промінь» попрохав розповісти місцевого підприємця-перевізника Олександра Кухаренка. Нині його автобуси обслуговують маршрути на таких напрямках: Чернігів, Клюси, Тихоновичі. Він розповів, що пасажирські перевезення в сільській місцевості ніколи не відзначалися великою рентабельністю. (До речі, з боку Тихонович пасажиропотік більший, ніж з боку Клюсів). Хто з жителів сіл має автомобіль – той давно бере з собою в поїздки до Сновська і родичів та знайомих. Вони самі складають зручний для них графік перебування у місті й повернення додому. Тож потенційних пасажирів автобуса не так вже й багато. Пригадує, як колись один політик взявся оплачувати автобусний рейс з Низківки до райцентру. Бажаючих їздити безкоштовно було багато – повен салон, по 30 людей і більше. Але кон’юнктура змінилася, політик зник і поїздки знову стали платними. Результат виявився передбачуваним – в автобус сідали по 2-3 людини. Зрозуміло, що ганяти туди-сюди майже порожній автобус собі у збиток ніхто не буде.
Стосовно відкриття рейсу на Корюківку, то Олександр Кухаренко не проти подумати над такою ідеєю. Але спочатку планує вивчити попит на такого роду транспортну послугу. Простіше кажучи – чи достатньо людей їздитимуть в автобусі. Також треба врахувати, що не всі платитимуть за квитки. Скажімо, правоохоронці мають право на безкоштовний проїзд у службових справах. Звісна річ, відкриття нового маршруту потребує і проведення певних організаційних заходів та оформлення документів. Тож якщо місцевий автобус вирушить на Корюківку, то хіба що навесні.
Загалом же, говорячи про ринок пасажирських автоперевезень, Олександр Кухаренко був налаштований не надто оптимістично. Зменшення кількості населення, поширення різноманітних Інтернет-сервісів перевізників на кшталт «бла-бла-кар» суттєво підвищують конкуренцію. Негативно вплинула на галузь епідемія коронавірусу. Тому про плани розвитку транспортного обслуговування населення на нашій місцевості говорити зараз доволі складно.
Попри наведену вище інформацію тема автобусного сполучення між Сновськом та Корюківкою заслуговує на увагу органів місцевого самоврядування. Скажімо, заступником нової великої Корюківської райради є наш земляк – Іван Орда. Він, певно, не залишить без уваги цю ситуацію і безумовно сприятиме розв’язанню проблемних питань. Адже ефективна політика на рівні територіальних громад потребує активної участі представницьких органів влади.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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