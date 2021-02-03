Правління схвалило проект бюджету Фонду із видатками в 32,95 млрд грн

01 лютого під головуванням першого заступника Міністра соціальної політики, голови правління ФССУ Євгена Котика відбулося засідання правління Фонду соціального страхування України у режимі онлайн. На засіданні схвалено проект бюджету на 2021 рік із урахуванням здійснення Фондом страхових виплат медичним працівникам, які постраждали внаслідок профзахворювання на COVID-19, а також їх родинам.
Доходи
Фонду у 2021 році, включаючи залишок коштів на початок року,
визначено в сумі 31,315 млрд гривень. Відповідно
до прийнятої постанови бюджет має бути переглянутий правлінням за результатами
його виконання у І кварталі.
Загальні
видатки Фонду прогнозно складуть 32,95 млрд гривень. З них на матеріальне
забезпечення (допомоги по тимчасовій втраті працездатності, у разі ізоляції від
COVID-19, по вагітності та пологах і на
поховання) та соціальні послуги – 19,875 млрд грн або 65% усіх витрат. На
страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин Фонд направить 10,675
млрд грн або 34,9%, на страхові витрати на медичну і
соціальну допомогу – 0,611 млрд грн або 2% та ін.
Крім того, на страхові виплати
медичним працівникам і членам їх родин у разі гострого професійного
захворювання на коронавірусну хворобу ФССУ направить 0,252 млрд грн за рахунок
коштів фінансової допомоги, виділеної Фонду з Державного бюджету України.
Видатки
Фонду на наступний рік розраховано з урахуванням проведення перерахунку
щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) з 01
березня 2021 року на коефіцієнт 1,11 (111%).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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