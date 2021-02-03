среда, 3 февраля 2021 г.

Правління схвалило проект бюджету Фонду із видатками в 32,95 млрд грн

 

01 лютого під головуванням першого заступника Міністра соціальної політики, голови правління ФССУ Євгена Котика відбулося засідання правління Фонду соціального страхування України у режимі онлайн. На засіданні схвалено проект бюджету на 2021 рік із урахуванням здійснення Фондом страхових виплат медичним працівникам, які постраждали внаслідок профзахворювання на COVID-19, а також їх родинам.

Доходи Фонду у 2021 році, включаючи залишок коштів на початок року, визначено в сумі 31,315 млрд гривень. Відповідно до прийнятої постанови бюджет має бути переглянутий правлінням за результатами його виконання у І кварталі.

Загальні видатки Фонду прогнозно складуть 32,95 млрд гривень. З них на матеріальне забезпечення (допомоги по тимчасовій втраті працездатності, у разі ізоляції від COVID-19, по вагітності та пологах і на поховання) та соціальні послуги – 19,875 млрд грн або 65% усіх витрат. На страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин Фонд направить 10,675 млрд грн або 34,9%, на страхові витрати на медичну і соціальну допомогу – 0,611 млрд грн або 2% та ін.

Крім того, на страхові виплати медичним працівникам і членам їх родин у разі гострого професійного захворювання на коронавірусну хворобу ФССУ направить 0,252 млрд грн за рахунок коштів фінансової допомоги, виділеної Фонду з Державного бюджету України.

Видатки Фонду на наступний рік розраховано з урахуванням проведення перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) з 01 березня 2021 року на коефіцієнт 1,11 (111%).

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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