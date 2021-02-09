вторник, 9 февраля 2021 г.

Фонд і ФРУ закликають пришвидшити подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних

 

Фонд соціального страхування України та Федерація роботодавців України закликають страхувальників (роботодавців) прискорити подання заяв-розрахунків на виплату допомог від ФССУ їх працівникам.

Для отримання допомоги за листками непрацездатності застрахована особам має передати лікарняний листок своєму роботодавцю, який у свою чергу оформлює та подає до Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок на виплату коштів. Саме на її підставі Фондом здійснюється перерахування коштів матеріального забезпечення. Дата фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах прямо залежить від строків подання зазначеної заяви.

Відповідно до нормативно-правових актів після отримання від працівника листка непрацездатності, комісія із соціального страхування підприємства має прийняти рішення щодо призначення матеріального забезпечення у строк до 10 календарних днів. Після цього роботодавцем упродовж не більш ніж 5 робочих днів здійснюється розрахунок суми допомоги, оформлюється та передається до Фонду заява-розрахунок. ФССУ забезпечив можливість подання заяв-розрахунків дистанційно із застосуванням електронного підпису/печатки.

Водночас, до Фонду соціального страхування України надходять звернення застрахованих осіб щодо затримки подання заяв-розрахунків їх роботодавцями, а отже виплати матеріального забезпечення.

З метою посилення соціального захисту працівників та пришвидшення надання допомог за листками непрацездатності, закликаємо роботодавців пришвидшити опрацювання лікарняних листків та подання відповідних заяв-розрахунків до Фонду.

Слідкувати за станом усіх виплат від ФССУ застраховані особи можуть у телеграм-каналі https://t.me/socialfund, де в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування за тегом #фінансування_оперативно.

Звертаємо увагу, Фонд здійснює перерахування коштів для виплати допомог працівникам на рахунок страхувальника (роботодавця), який має здійснити виплату у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів від ФССУ.

Дізнатись, чи вже перераховано кошти роботодавцю, застраховані особи можуть з щоденної звітності Фонду про стан фінансування страхувальників за тегом #фінансування_страхувальників.


 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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