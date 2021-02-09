Фонд і ФРУ закликають пришвидшити подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних

Фонд соціального страхування України та Федерація роботодавців України закликають страхувальників (роботодавців) прискорити подання заяв-розрахунків на виплату допомог від ФССУ їх працівникам.
Для
отримання допомоги за листками непрацездатності застрахована особам має
передати лікарняний листок своєму роботодавцю, який у свою чергу оформлює та
подає до Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок на виплату
коштів. Саме на її підставі Фондом здійснюється перерахування коштів
матеріального забезпечення. Дата фінансування допомог по тимчасовій втраті
працездатності і по вагітності та пологах прямо залежить від строків подання
зазначеної заяви.
Відповідно
до нормативно-правових актів після отримання від працівника листка
непрацездатності, комісія із соціального страхування підприємства має прийняти
рішення щодо призначення матеріального забезпечення у строк до 10 календарних
днів. Після цього роботодавцем упродовж не більш ніж 5 робочих днів
здійснюється розрахунок суми допомоги, оформлюється та передається до Фонду
заява-розрахунок. ФССУ забезпечив можливість подання заяв-розрахунків
дистанційно із застосуванням електронного підпису/печатки.
Водночас,
до Фонду соціального страхування України надходять звернення застрахованих осіб
щодо затримки подання заяв-розрахунків їх роботодавцями, а отже виплати
матеріального забезпечення.
З
метою посилення соціального захисту працівників та пришвидшення надання допомог
за листками непрацездатності, закликаємо роботодавців пришвидшити опрацювання
лікарняних листків та подання відповідних заяв-розрахунків до Фонду.
Слідкувати
за станом усіх виплат від ФССУ застраховані особи можуть у телеграм-каналі https://t.me/socialfund, де в
оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування за тегом #фінансування_оперативно.
Звертаємо
увагу, Фонд здійснює перерахування коштів для виплати допомог працівникам на
рахунок страхувальника (роботодавця), який має здійснити виплату у найближчий
після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної
плати, або одразу після отримання коштів від ФССУ.
Дізнатись,
чи вже перераховано кошти роботодавцю, застраховані особи можуть з щоденної
звітності Фонду про стан фінансування страхувальників за тегом
#фінансування_страхувальників.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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