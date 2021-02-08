Акцію «Нагодуй птахів узимку» підтримали тур’янські школярі

Наприкінці січня на Сновщину нарешті прийшла справжнісінька зима із сніговими заметами та тріскучими морозами. І недарма останній зимовий місяць отримав собі таку назву, адже вночі мороз дійсно лютував (стовпчики термометрів опускалися до 18 градусів).
Та погодьтеся, насолоджуватися зимовою красою у тепленькій кімнаті із гарячою чашечкою чаю куди приємніше, аніж споглядати її на морозі.
У такий період найбільше потерпають дикі тварини та птахи. Бо ж їжу під снігом знайти бідолахам майже неможливо. Саме тому лісничий Єлінського лісництва Анатолій Лайчук (на фото) став ініціатором акції «Нагодуй птахів узимку», яку вирішив провести разом із учнями Тур’янського НВК.
За його словами, метою стала не тільки допомога пернатим у складний зимовий час, але й своєрідний спосіб змалку привчати дітей робити добрі справи та піклуватися про природу. Так, для птахів вирішили зробити годівнички. Корюківський лісгосп забезпечив усіма необхідними матеріалами і тоді за справу взявся місцевий майстер Володимир Виставний, чоловік із золотими руками, який швидко та вправно їх змайстрував.
І вже цього вівторка школярі та вчителі на чолі з директоркою закладу Людмилою Железняк підготували невеличкий захід, який присвятили проблемі птахів. На дійство запросили лісничого Анатолія Лайчука та старосту округу Олександра Артюшенка. Вони всі разом швидко та вправно розвісили годівнички на території школи та наповнили їх смачними та поживними для пернатих друзів харчами.
І надалі спільними зусиллями лісівники та школярі доглядатимуть за годівничками і турбуватимуться, аби там завжди був корм для птахів.
До речі, птахам не можна давати чорний або білий свіжий хліб, цитрусові, солону, смажену, гостру та зіпсовану їжу. Натомість вони полюбляють сире насіння соняшника, його вживають всі зимуючі пташки, несолоне сало полюбляють синички, поласувати горобиною, калиною, бузиною прилітають снігурі та дрозди, шишки, горіхи, жолуді – основна страва сойки, а овес, ячмінь, пшениця – ласощі для горобців.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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